農委會宣示 10年內讓農藥減半

2017-09-16

〔記者吳柏緯、謝介裕、林國賢／綜合報導〕台灣農藥使用量偏高，根據農委會統計，去年國內生產加上國外進口的農藥量超過二萬五千公噸。農委會主委林聰賢昨宣示，將在十年內達成農藥減半目標。

去年農藥量逾2萬5千公噸

中央研究院昨邀請林聰賢以「農產品安全的展望」為題進行專題演講。林聰賢表示，希望藉由生物防治、設施農業、疫病監測與非農藥防治技術，大幅降低農藥使用量。譬如農委會推廣五年二千公頃設施栽培，加上疫病的完整監測，蟲害採集體誘捕方式，即可大幅減少農藥用量。

農試所所長陳駿季則以農試所輔導的大湖草莓為例，他表示該地有紅蜘蛛等蟲害，農民經常需要噴藥，造成農藥殘留，但農試所協助導入生物防治技術，可以取代化學農藥。

台灣植病權威、中興大學植病系特聘教授曾德賜呼籲相關政策也應跟上，包含落實精準用藥、補足農政人力與通過植物醫師法等。

曾德賜說明，農民在選擇用藥時多聽從農藥店建議，農藥店在銷售農藥的時候大打價格戰，連帶造成用藥過度或失當情形。另一方面，在缺乏管理情況下，更有一些劣質農藥流入市面。

目前投身於植物病蟲害相關領域的農政人力僅約百人，要落實檢查、監督或輔導，補齊充足的人力是當務之急。

推植物醫師法 指導農民用藥

目前農委會正在推動「植物醫師法」立法工作，國內每年進口約八千公噸以上農藥，用量相當大，如果未來有植物醫師協助，分析作物與病蟲害的特性，以及土壤、氣候等環境因素，指導農民選擇藥劑、精準用藥，曾德賜樂觀估計，農藥需求可減少一半以上。

南投縣名間鄉民謝瑞裕是國立中興大學農藝學系博士，也是南投縣內極少數擁有博士學位的農民。他說，利用蘇力菌、維生素益菌等生物防治法栽種茶樹，迄今已十多年，不但茶樹「頭好壯壯」，且減少對園區環境衝擊，更有利於茶樹生長。

病蟲害多 農民盼推合理用藥

雲林縣農民李吉雄表示，台灣屬亞熱帶氣候，病蟲害多，不用農藥收成量勢必減量，不如推動合理用藥及對環境、人體危害較低的農藥，比較符合現實農業環境。