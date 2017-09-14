資策會穿戴型復健裝置 奪世界科技大會傑出醫療應用獎

2017-09-14

〔記者吳柏緯／台北報導〕打籃球造成運動傷害，竟意外成為資策會專案經理魏士堯發明穿戴型智慧復健裝置的契機。此裝置去年拿下德國紅點設計大獎，昨更在素有科技界奧林匹克封號的世界資訊科技大會（WCIT）中，拿下「傑出醫療應用獎」。

WCIT是全球科技交流活動，台灣曾在2000年舉辦，並邀請微軟創辦人比爾蓋茲出席。暌違17年後，台灣今年再度取得主辦權。

魏士堯與研發團隊將感應器與鞋墊、護膝整合，利用感應元件，分析使用者的足部壓力及膝蓋動作，建立資料庫，協助醫療人員掌握並評估使用者的下肢活動資訊及復健歷程；研發團隊還設計體感遊戲，協助使用者矯正身體姿勢或輔助復健。

魏士堯表示，他很喜歡運動，特別是打籃球，大約3年多前發現容易腳麻，就醫後才發現是髕骨軟化，為此休養近半年。受傷後，他才發現許多球友都有和他類似的困擾，但因病情不嚴重，忽略就醫與復健，等發現影響正常生活時，往往病情已經很嚴重，激起他發明穿戴式復健裝置的想法。

資策會開發的「智慧眼鏡」也在大會中獲得「傑出行動應用獎」。目前已被中鋼實際運用在工作場所，透過「動態物件追蹤」與「資訊疊合」技術，可明確標記出設備上需檢修的地方與提供流程操作指導，大幅提高工作效率，減少20%維運成本，也可以監控作業人員的狀態，確保工作安全。

彰化秀傳醫院也利用「智慧眼鏡」輔助醫療，讓骨科醫師手術時，更精準地找到下刀位置，提高手術效率與準確度。