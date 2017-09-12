免驚 腹腔鏡疝氣修補減疼痛

2017-09-12

記者陳建志／台中報導

台中一名李姓男子近日搬重物後，發現右下腹隆起，且有疼痛感，前往醫院檢查後確認是疝氣，李男因5年前左側腹股溝疝氣，接受手術後傷口疼痛，且手術部位附近麻痛約半年才緩解，對於再次接受手術感到恐懼。醫師建議接受新式的「腹腔鏡疝氣修補手術」，在腹部開出3道約1公分的小洞，手術後當天就可以下床活動，活動時傷口也幾乎不會痛。

53歲的李男擔任貨運司機，平常要久站、搬重物，上月底工作後發現右側腹股溝隆起，還有疼痛感，前往大里仁愛醫院檢查，泌尿科主治醫師張志鵬評估後，確診是右側腹股溝疝氣。

張志鵬說，新式的「腹腔鏡疝氣修補手術」可讓傷口小、大幅減少疼痛，患者手術後當天就可下床活動，且復原時間短，很快就可恢復正常生活。

手術後當天就可下床活動

張志鵬指出，腹股溝疝氣是常見的外科疾病俗稱「脫腸」，發生率約4–6%，好發族群為小孩與老人，男性比率則高於女性，主要是腹腔內的臟器因腹腔壓力增加，而掉落到腹股溝的疝氣囊內。

張志鵬說，疝氣一般是先天性腹膜鞘突關閉不完全，部分則是後天性腹壁肌肉老化薄弱造成，治療方式仍以外科手術修補為主，無法以藥物治療，盡早手術可以避免腸子在疝氣囊內造成壞死，也提醒曾接受過疝氣修補手術的民眾，儘量避免提重物，以免復發。