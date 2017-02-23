疝氣腹痛脹如球 腹腔鏡手術復原快

2017-02-23 20:12

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名郭姓男子，因工作需要時常搬重物，最近幾個月卻發現下腹部莫名腫脹，按壓時還會有痠痛感，工作、生活都受到影響，女兒發現原本笑口常開的爸爸愁眉不展，趕緊帶他就醫，檢查發現原來是雙側腹股溝疝氣作祟，經施行腹腔鏡手術後，終於讓症狀明顯改善開心出院。

亞大醫院泌尿科主治醫師石欣衛表示，這名50歲的患者在家中經營工廠，平時需要搬運重物，近來卻常覺得下腹部有腫脹感，原以為是春節前後聚餐邀宴多發胖，但因腹痛不適持續好幾個禮拜，甚至痛到無法工作，女兒覺得不能再拖，近日帶著爸爸到醫院，檢查才發現原來是「雙側腹股溝疝氣」。

石欣衛醫師表示，腹股溝疝氣（俗稱墜腸）臨床上男性比女性多，其中又以小孩和老人居多，小孩發生的原因是出生時腹股溝處的囊袋閉合不完全，造成腹腔內的腸子掉進囊袋形成疝氣，至於中老年則是因咳嗽、搬重物或便秘，使得腹壓增加，造成腹腔內容物無法自動復位，就會出現疼痛狀況。

石欣衛醫師表示，腹股溝疝氣可藉由「腹腔鏡疝氣手術」治療，僅需開3個約僅1公分的傷口，手術後恢復快、較不痛，而傳統疝氣修補手術的傷口則約5公分，且術後較為疼痛，兩側腹股溝也都會留下疤痕。

石欣衛醫師並提醒，接受「腹腔鏡疝氣手術」治療後1到3個月，應避免搬運重物，才能讓人工網膜與身體組織修補結合，避免疝氣再度復發。