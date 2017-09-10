學子視茫茫 7成國中生近視

2017-09-10

〔記者吳亮儀／台北報導〕眼睛不健康，從小就埋禍根。教育部統計近5年來，國小四年級以上學生近視比例近半，國中生近視比例更超過7成。醫界呼籲多帶學生到戶外走走、控制使用3C產品時間。

根據各學校對學生裸視檢測結果，越高年級近視比例越高，雖然近5年做了近視防治措施，例如下課後要走出戶外，但視力不良率僅以每年不到1％的速度，牛步下降。

統計中發現，去年全台小學一到六年級的學童視力不良率，一年級是26％，六年級已達63.4％；國中生的視力不良率，國一是68.6％，國三為76.6％。

長庚醫院眼科主任、教育部國教署學童視力保健計畫主持人吳佩昌說，學童一旦近視，度數會每年飆升、直到青春期結束，最好保健時段是在成年前。

諷刺的是，前年初通過「兒少法」修正案中，18歲以下兒少持續使用3C產品超過30分鐘，可對父母開罰最高5萬元的條款，至今沒有開出罰單，堪稱最無用修法。

陳麗娟說，目前提供7歲以下兒童共7次預防保健服務，由兒科或家醫科醫師提供家長衛教指導，其中包括視力保健，例如「避免兩歲以下幼兒用3C產品」、「每天戶外活動2到3小時」等。

各國護學童視力做法多類似，例如美國洛杉磯小學下課後將教室上鎖、要求學生到戶外玩；日本修改小學課程、增加戶外活動時數；新加坡規定7歲以下小孩須定期到眼科驗光；加拿大則減少小學課後家庭作業。