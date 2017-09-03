《健康聚寶盆》性情大變 老人3D警訊

2017-09-03

文／黃菁萍

時常忘東忘西，時間與空間感變差了；情緒總是低落，睡不好、食慾也改變了；情緒躁動頻率變多，性情轉變，還常出現妄想或幻覺！您家的長者是否有這樣的表現呢？請注意，可能是常見的老人「3D」症狀！

常見的老人「3D」症狀指的是失智（Dementia）、憂鬱（Depression）與譫妄（Delirium），這是老年人最常見的心智功能障礙。

●「失智」非正常老化現象，指的是老人的腦部功能逐漸退化的一種疾患，尤其是記憶力、定向感與時序感的退化，嚴重會影響人際社交、情緒與自理能力。

●「譫妄」指的是精神混亂的狀態，像是老人說話內容已脫離現實，有幻覺、情緒煩躁不安、行為魯莽、時常懷疑他人或騷擾他人的行為，甚至作息混亂或日夜顛倒等表現。

●「憂鬱」在當今老年人中相當普遍。當老年人有憂鬱傾向時，常主述睡不好或是睡不飽、身體不特定部位的疼痛、食慾降低或對原本有熱忱的事物不再感興趣等。

此3種症狀常交互影響，例如，憂鬱老人社交圈退縮、生活範圍狹隘、情緒長期低落、作息不規律，衍生而成失智症的高危險群。

失智長者因為認知功能退化，影響到工作或自理能力而產生憂鬱情緒等，且嚴重失智症者常伴有幻覺等譫妄症狀。

此3種症狀容易在短時間內使老年人的整體功能退化，漸進影響到老年人的日常生活功能與自我照顧能力，也會對照顧者造成照顧上的負擔。

年輕一代的照顧者需留意家中長者是否有前述情形，若發現老年人有前述問題，應陪同他們及早就醫，尋求醫療與社福資源協助，以延緩疾病對老年人生活功能的影響。

（作者為高雄市立大同醫院復健科職能治療師）