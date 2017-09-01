《謠言終結站》老花眼可以不戴眼鏡嗎？ 醫：當心眼睛酸澀流淚

2017-09-01

記者羅碧／台北報導

不少人害怕「戴老花眼鏡會洩漏年齡的秘密，硬撐著不肯配老花眼鏡」，也有人認為「反正只有看近才需要老花眼鏡輔助，隨便買一副現成的，或利用銀行或醫院櫃檯提供的簡易眼鏡填資料就可以了」；但眼科醫師提醒，如果老花度數不正確，會導致眼睛酸澀、流淚不適等問題。

銀行醫院櫃檯簡易眼鏡 只能應急

中國醫藥大學附設醫院眼科主治醫師林純如表示，在銀行、郵局或醫院櫃檯提供的眼鏡都是屬於簡易型，兩眼度數一樣，並且沒有加散光度數，只能應急用。

老花眼鏡屬醫療器材 須專業驗光

實際上，有些人兩眼的近視或遠視、散光度數就不同，這些因素都要考慮在內，量「眼」訂做出適合的老花眼鏡才行。

有些近視的人為了一時方便，在看近時，直接摘掉眼鏡，瞇眼看資料，林純如醫師提醒，偶一為之還可以，長期下來，不僅可能會產生眼周皺紋，更嚴重的是摘掉近視眼鏡，直接用肉眼湊近看智慧型手機或平板電腦，等於直接將雙眼暴露在螢幕的藍光危害中，長期下來容易提高罹患白內障或黃斑部病變的風險。

如果本來就是遠視的人，老花度數會隨著年紀增加，也可能因為要把書報拿得越來越遠才看得清楚，則容易出現手臂痠麻的症狀。

不過現在已有「多焦點鏡片」可讓近視（或遠視）又合併有老花眼的人可以看近看遠不用換眼鏡，只是有些人一開始戴時，可能會有頭暈等問題，需要一些時間適應。

另外也有「近距離輔助鏡片」適合初期的老花眼配戴，還結合過濾藍光功能，只是價格稍高，提供另一種選擇。

依據食藥署規定，老花眼鏡等矯正鏡片屬於醫療器材，必須經過專業人員驗光，依照個人條件與需求驗配。