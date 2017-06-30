經紀人搞鬼？聾啞藝術家林良材作品人間蒸發

2017-06-30

〔記者凌美雪、凃盈如／綜合報導〕聽不到，也不能說，聾啞雕塑家林良材在記者會上高舉標語：「請大家幫忙協尋我的作品好嗎？」林良材與新簽約經紀人楊博文合作首檔回顧展，竟鬧出所有作品在撤展前一天全部人間蒸發事件。林良材太太試圖與楊博文及其家人聯繫皆無回應，決定召開記者會呼籲楊博文出面返還作品。

回顧展撤展前夕 值數千萬作品全不見

記者會中，媒體與楊博文通上電話，問他作品在哪裡？藝術家希望他把作品歸還等問題，楊博文一直以：「等弄清楚狀況再回答。」甚至說：「等警察找我再說。」就是不回答為何把作品搬走以及作品到底在哪裡？

林良材太太表示，去年在台中月臨畫廊舉辦個展，楊博文開始與林良材夫婦洽談經紀約，此次在台北市信義區寶麗廣場的林良材七十歲回顧展，是與楊博文合作第一檔展覽，共展出卅七件雕塑及七件油畫作品，主辦方自估作品總值高達數千萬。

原本回顧展展出到六月十八日，後來楊博文告知因反應不錯，延展到廿六、廿七日撤展。沒想到展覽最後一天，林良材的女兒帶著同學要去看展，竟發現展場已空無一物。

林良材詢問寶麗廣場公關部門，被告知作品早被搬走。林太太說，因跟楊母是舊識，很信任他們一家人，沒想到作品消失後，楊家一個人都找不到。

出借展場的BELLAVITA寶麗廣場公關總監張仁淑表示，公司租借場地予博文藝術公司辦展，在展期結束時場地點交並無問題，後來公司被詢問作品去向時，才得知藝術家與博文藝術公司在作品買賣協議上未達共識，對捲入此紛爭感到困擾，已聯繫博文藝術公司儘快出面解決。

不能說、聽不到 寫下協尋作品請求

林太太表示，她向楊博文傳訊息表示，如不歸還作品將要報警。楊博文終於回覆，但僅輕描淡寫地說作品都放在一個私人會所，請他們放心作品很安全，再給他一點點時間處理。

心急如焚的林良材擔心自己視如孩子的作品，還是去向淡水分局報案，但警方建議他先向律師諮詢，林的朋友則建議他先開記者會，公開要求楊博文先歸還所有作品。

林良材不能說、聽不到，只能誠懇地寫下請求，希望社會大眾幫他協尋失蹤的作品，「讓我聽不到、說不出話的人生，不會因為我的眼睛判斷錯誤，而有所遺憾」！