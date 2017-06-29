醫院唯利是圖 急診室沒有春天

2017-06-29

記者吳亮儀／特稿

林口長庚醫院爆發急診醫師出走潮，除與醫護長期辛勞的「五大皆空」或許有關，內部醫師更指出不滿主因在於醫院要求「績效」、認為急診「虧損」而要縮編、降低成本。林口長庚一年盈餘近廿億，如果只是靠著計較營利績效、扣減成本而達到賺錢目的，長庚經營團隊似乎有如眼中只有錢的「慣老闆」，忘了醫院做為「非營利機構」的社會責任與定位。

急診一向是各醫院吃力不討好的單位，除了掛號費，在醫學中心掛急診的部分負擔費用四五○到五五○間，其餘由健保給付；健保對急診給付雖比門診多，但急診救急需較多人力，更得全年無休、廿四小時有人值班，明顯賺不了錢。

但對民眾，急診室卻是廿四小時有醫師可救命的安心保證，沒有第一線急診醫師的判斷和照顧，患者很難得到緊急救命機會及適當的轉診醫治。

醫院要永續經營，當然沒道理要虧錢做，但非營利機構享有免稅優待，就有一定社會責任，不能純以營利為目的；長庚做為全國最賺錢的醫院，一年稅後盈餘可有近四十億，不能常把錢拿去買台塑相關企業股票，卻吝於投資醫院人員待遇、醫療品質及社會服務。

這次急診醫師出走潮，凸顯醫療法應更明定醫院「法人」的公益責任，醫院需更清楚公布財務分配細節、盈餘必須部分用於醫院軟硬體，修法實有其必要及急迫性，政府及立院不能再蹉跎，否則最後就是廣大病患要成犧牲者了。

長庚醫院是經營之神王永慶在醫界創下的典範，私立醫院理應比公立有更好的執行效率和更靈活的經營策略；但去年更換領導團隊後，若念茲在茲的只是「唯利是圖、能省則省」，創辦人若有知，恐怕也是唏噓。