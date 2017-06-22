第八節輔導課 教部：不得教新進度

2017-06-22

〔記者林曉雲／台北報導〕針對國高中開辦第八節輔導課，教育部昨天明確宣布，各學校給家長的課後輔導同意書，須有勾選「不同意」的選項，且課後輔導「不得強迫學生參加」、「不得教授新進度」、「學生留校自習不得收取授課鐘點費」，學生可以拒絕上輔導課。

學生可拒上輔導課

日前新北市樹林高中發給學生的課後輔導通知書，只能勾選「同意」或「配合」，沒有「不同意」的選項，引發強迫學生上第八節輔導課的爭議，隨後有民眾在國發會公共政策參與平台提出「強制取消國高中第八節輔導課及寒暑假輔導」提案。

教育部日前邀集全國廿二縣市政府、教師團體、家長團體、提案人等開會討論，國教署組長韓春樹表示，考量偏鄉、學習弱勢及經濟弱勢學生仍有課業輔導的需求，不宜因部分學校違規而全面禁止，允許學校開辦第八節輔導課。

韓春樹表示，國高中課後輔導及寒暑假的學藝活動，學生可自由參加，課程內容以複習為主，不得教授新進度，課後輔導只能在上課時間辦理，且不可超過下午五時三十分，週末或節日均禁止；寒暑假的學藝活動則須在週一至週五的上午開辦。

課輔違規 考慮扣減獎補助

韓春樹指出，教育部已將學校辦理課後輔導情形納入視導指標，各地方政府應至少針對所管轄的國高中完成一次視導，國教署也會組成視導小組隨機抽訪，如果查獲學校違規，先要求改善，如果學校屢犯不改、違規情節重大，將納入扣減獎補助款參考。

韓春樹強調，各校給家長的課後輔導同意書，須有「不同意」選項，也將督促地方政府建立有效的申訴管道。

但全國家長團體聯盟榮譽理事長吳褔濱表示，輔導課本來只能做「學習落後的輔導」，但太多學校挪用第八節課上正課或考試，教育部卻睜一隻眼、閉一隻眼，只要有升學考試存在，「不同意」選項就只是「擺著好看」，教育部應先取消國中第八節課，才能真正讓教學正常化。