凍飲含菌未通報 無印良品悄下架被罰

2017-06-13

〔記者周彥妤／台北報導〕日本「無印良品」（Muji）出品的「蘋果＆葡萄凍飲」遭新加坡檢出含有黴菌。北市衛生局調查發現，台灣無印良品接獲日本總公司回收訊息後，未於廿四小時內主動通報，按「台北市食品安全自治條例」開罰三萬元。

衛生局表示，台灣無印良品於五月卅一日下午六時左右即接獲日本總公司產品回收訊息，但在官網刊登的回收聲明卻宣稱因「數量異常」所致，也未主動通報，所以開罰。

台大周邊名店 陳三鼎愛玉摻防腐劑

衛生局說，此款商品由日本製造，目前僅於新加坡發現黴菌污染個案，台灣尚未發現相同案例。台灣無印良品公關帥小姐表示，今年五月十一日至五月卅一日購買此商品，消費者可於今年八月卅一日前憑發票及商品購買明細單或可辨識商品，至全台門市退貨，如於網路門市購入，可洽網購客服人員確認退貨方式。

另外，北市衛生局昨公佈一○六年第一波散裝飲冰品抽驗結果，其中台北公館人氣店家「陳三鼎」，被驗出愛玉違法添加防腐劑己二烯酸○．二七g/kg（克／公斤），當前按規定不得添加防腐劑。衛生局將依違反食安法，開罰三萬至三百萬元。記者昨致電「陳三鼎」，因適逢公休日，並未取得回應。

台北市衛生局食藥處處長王明理強調，該添加物為食品級，屬於水溶性，人體大部分可代謝排出，民眾毋須過度恐慌。