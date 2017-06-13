工廠違法在先還可合法 專家：邏輯很怪

2017-06-13

〔記者林彥彤／台北報導〕農委會配合「國土計畫法」、擬劃出八十萬公頃農地的生產專區，違規工廠、違規農舍占用農地可望有條件換地解套。學者肯定新政府拿出勇氣徹底處理沉痾，但對於工廠農舍惡性違規者，必須重罰或拆除，否則占用農地惡習無法徹底根除。

台灣大學農經系教授吳榮杰認為，工廠違法用農地在先，後來又因污染過度太嚴重無法繼續農用，違法最嚴重的最後卻是可以合法化，邏輯很奇怪。對於已經造成嚴重農地污染的工廠，一定要嚴加懲罰，否則達不到效果。

政府須避免浮濫就地合法

逢甲大學國貿系教授、台灣農村經濟學會理事長楊明憲則指出，違法工廠搶農地去蓋已爭議多年，建造非一朝一夕，為何當初在建蓋時，主管機關無人通報或是無人去查？可能原因是，政府單位無通報系統，加上農地比工業用地便宜。他肯定新政府的勇氣，但一定要避免浮濫就地合法。

至於「農地農用」，楊明憲建議必須確保農民收益，也要了解各地農業區特性不同，才不會重蹈過去農地破碎、非農用的覆轍，才能真正讓農業優質化。

「農地農用」須確保農民收益

楊明憲表示，農地要統整建立農業生產專區，農政單位對農民所開出的條件將會是長期合約，政府必須利用賠償金確保農民將土地給國家用，未來的卅年後農民的收益不會斷，否則農民還是會把農地移作他用。

楊明憲說，台灣農地零星破碎，集中這些農地也必須了解各地農業區特性不同，例如某一些區域可能適合種花卉、另一些適合種雜糧等，這些都是政府需要去探討農地活用的問題。