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腰椎痛難坐臥 核磁共振揪出腫瘤

2017-06-12

圖．文／張維傑

腫瘤無處不在，連脊髓腔內都要躲藏，不能掉以輕心。

45歲的楊先生（化名）是搬家公司老闆，體能狀況不錯，平常也熱愛馬拉松運動，至今已完賽40多場。只要一提到馬拉松，他就眉飛色舞，不過，最近他卻愁眉不展，因為不明原因腰痛，還牽引到下肢，嚴重到無法坐、也無法平躺，得要施打管制類的藥物才能勉強入睡。

楊先生四處求醫，中、西醫連民俗療法都去過了，也曾接受電腦斷層掃描檢查（圖1），但腰痛都檢查不出原因，差點被當成藥物成癮患者治療。

楊先生不甘心自己一尾活龍變成一條蟲，輾轉到醫院神經外科就醫，接受核磁共振檢查後，才發現原因是出在腰椎腫瘤壓迫坐骨神經叢（圖2），所幸及時診斷並安排手術治療，術後腰部疼痛大大改善，等待後續的放射治療。

一般針對腰椎疾病所做的電腦斷層掃描主要是脊椎骨刺檢查，若沒有加顯影劑，常會錯失及早診斷脊髓腔內腫瘤及治療的機會。

核磁共振檢查顯示，楊先生的腰椎脊髓腔內的「室管膜瘤」與腰椎馬尾神經叢糾纏一起，而且血液供應豐富，手術困難度相當高，稍有不慎可能造成下肢癱瘓，甚至大小便失禁。必須有經驗的神經外科醫師在手術顯微鏡下，利用精細的微創手術器械及純熟的技巧才能完成。

腰椎脊髓腔內腫瘤常會造成下肢坐骨神經疼痛，與一般骨刺症狀類似。若是病患剛好有骨刺的情形，很容易被誤診為一般骨刺而白開一刀。

早期脊髓腔內腫瘤通常沒有症狀，一般是要長大到壓迫神經，才可能會有下肢麻木、疼痛、無力，甚至還有影響大小便功能等馬尾症候群的症狀。

（作者為彰化秀傳紀念醫院腦神經外科主治醫師）

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  • 圖2：核磁共振檢查發現腰椎脊髓腔內腫瘤已經嚴重擠壓馬尾神經。（照片提供／張維傑）

    圖2：核磁共振檢查發現腰椎脊髓腔內腫瘤已經嚴重擠壓馬尾神經。（照片提供／張維傑）

  • 圖1：電腦斷層影像未發現腫瘤。（照片提供／張維傑）

    圖1：電腦斷層影像未發現腫瘤。（照片提供／張維傑）

  • 不明原因腰痛，讓患者焦慮又痛苦；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／張維傑）

    不明原因腰痛，讓患者焦慮又痛苦；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／張維傑）

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