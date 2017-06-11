曾兩度贊助 鄭崇華︰盡力支援後續

2017-06-11

〔記者羅倩宜／台北報導〕兩度贊助齊柏林拍片，並協助公益推廣的台達電集團創辦人鄭崇華表示，齊柏林導演執行空拍時不幸罹難，對痛失人才感到震驚與哀慟。他強調：「齊導演對於環境議題的專業與付出，令人非常敬佩，台達電將盡力提供後續支援。」

由齊柏林執導《看見台灣》於二○一三年底上映，在國內獲得廣大回響與好評，當時即由台達電支持贊助。二○一六年底，鄭崇華得知齊柏林準備籌拍《看見台灣II》，也立刻允諾繼續提供支援與贊助。

台達電表示，空拍是高度專業的工作，齊柏林投入的又是攸關人類福祉的環境議題，「創辦人（鄭崇華）一直很珍惜他這位人才。」以往齊柏林每次出發空拍，通常都持續好幾個小時，這次的花蓮勘景任務，並未聽到他提起，台達電並不清楚相關細節。

台達電強調，《看見台灣II》整個拍攝工作，原本預計至少花一年多的時間，加上後製，約需兩年左右，台達電對本片贊助的總金額，約在數千萬元，已投入一部分。

台達電回應，《看見台灣II》是否持續下去，要視齊柏林團隊及家屬決定，會全力支持。「不過，空拍是高度專業，過去皆由齊柏林親力親為，其他後製的剪接、音樂、配音等，才另外找業界好朋友幫忙。坦白說，核心的空拍部分，要找到好手延續，難度會較高。」