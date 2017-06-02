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戴特殊矯正眼鏡 弱視學童甩獨眼龍

2017-06-02

記者陳建志／台中報導

台中4歲小女童小萱（化名），一年前開始走路經常撞到桌子，看電視也歪著頭，檢查後才發現弱視，一開始使用傳統遮蓋治療法，但效果不明顯，還被同學笑「獨眼龍」。眼科醫師改建議她配戴猶如太陽眼鏡的特殊矯正眼鏡後，逐漸恢復視力，成為矯正弱視的另一種選擇，並提醒9歲前是矯正弱視和立體感成形的關鍵時期，應儘早檢查、治療。

亞大醫院眼科部部長梁中玲表示，眼球就像接受器可以刺激視力發育，一般人出生時的視力約0.05，到5歲時可達1.0，若出現斜視、兩眼視差、高度屈光異常、眼疾視覺剝奪等症狀，將影響視力發展，若矯正後視力仍無法達0.8，就稱為弱視。

梁中玲表示，傳統治療弱視使用「懶惰眼訓練法」，就是以遮布蓋住視力較好的一眼，強迫視力差的一眼看東西，刺激視神經發育，直到雙眼視力相同為止，不過因部分小朋友矯正時被同學嘲笑「獨眼龍」而排斥，也需隨時注意更換遮眼側，避免正常眼也變成弱視。

梁中玲表示，人體藉由雙眼同時看東西才會出現立體感，瞬間辨識深淺、遠近，若遮住單邊眼睛只使用一眼，有可能影響立體感發育，是「懶惰眼訓練法」另一個需注意的地方。

梁中玲指出，治療弱視因此也可配戴猶如太陽眼鏡的特殊矯正眼鏡，藉由眼鏡內的微型晶片控制電子快門，即可調整遮蔽頻率，不需全天候或連續數小時遮蔽眼睛，並可讓立體感的發育功能不受影響。

亞大小兒眼科主任彭美玲也說，9足歲前兒童視力發育可塑性強，是矯正弱視和立體感成形的關鍵時期，但因早期症狀並不明顯，家長有時無法藉由一般生活觀察發現，因此建議家長於小孩滿3足歲後就應赴眼科，透過視力表檢查視力，才能及早發現問題、及早治療。

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  • 彭美玲醫師（右）幫小朋友試戴矯正弱視的特殊眼鏡；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（記者陳建志攝）

    彭美玲醫師（右）幫小朋友試戴矯正弱視的特殊眼鏡；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（記者陳建志攝）

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