流感上週7萬人次就醫 34例重症3死

2017-06-01

記者林惠琴／台北報導

衛福部疾管署昨公布上週國內類流感門急診就診約7萬人次，較前一週增加4669人次，是3月中旬以來的高峰，並有21起上呼吸道、類流感群聚通報與34例重症，另新增3例死亡，已認定是一波「小流行」，研判與近期氣溫多變、民眾南來北往交流頻繁有關，預計6月底可脫離流感流行季。

疾管署副署長莊人祥表示，上週約7萬人次因為類流感症狀就醫，雖然低於前年同期單週門急診的7萬2000人次，但確實高於去年的5萬3000人次，主要是因為去年碰上大流行後一路降溫，進而出現落差。

莊人祥強調，近期流感併發重症通報數、確診數均呈上升趨勢，感染型別以H3N2為主，而近4週抗原性監測資料顯示71%的H3N2病毒與本流感季疫苗株吻合，B型流感則占檢出流感病毒約14%，將持續觀察流感病毒株變化。

莊人祥估計，近期疫情只是一波「小流行」，並不至於有大幅升溫的情況，6月底前可望脫離流感流行期。

疾管署提醒，雖然時序已進入夏季，氣溫逐漸炎熱，但對於流感疫情仍不可輕忽，若有呼吸道症狀，應配戴口罩，打噴嚏時用手帕遮住口鼻或用衣袖代替。

因應此波疫情，疾管署也已擴大公費流感抗病毒藥劑使用對象，增列「家人／同事／同班同學有類流感發病者」，若民眾有呼吸困難、急促、發紺（缺氧）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓等流感危險徵兆，應儘速就醫，按醫師指示使用流感抗病毒藥劑，並在家充分休息，以降低疫情傳播風險。

根據疾管署統計，去年7月1日進入本流感季以來，截至目前累計已有529例重症，其中65例死亡。