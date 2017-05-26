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疫情沒降溫 公費流感藥擴大對象

2017-05-26

衛福部疾管署原本預估5月底脫離流感流行期，但近期疫情卻緩升，加上端午連假即將來臨，民眾南來北往交流頻繁，預期流感輕症疫情持續，因此疾管署宣布，昨起至6月底，擴大公費流感抗病毒藥劑使用對象，增列「家人／同事／同班同學有類流感發病者」。

疾管署表示，若民眾出現流感症狀，可至全國3000多家公費藥劑合約醫療機構就醫，經醫師臨床判斷判定符合公費藥劑使用條件者，不需快篩，即可使用。

疾管署仍提醒有呼吸道症狀時配戴口罩，打噴嚏時用面紙、手帕或衣袖遮住口鼻，以及與他人交談儘可能保持一公尺以上。

（記者林惠琴）

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