「咬人貓」不咬人 去毒酥炸變風味野菜

2017-05-30

〔記者曾迺強／嘉縣報導〕有毒植物「咬人貓」能吃？嘉義縣阿里山鄉豐山村民簡天賞經營農場，提供生態導覽及風味餐，其中一道菜色「酥炸咬人貓」，嚇人的名稱讓不少遊客聞之卻步，深怕中毒；嘉基醫院急診部主任劉中賢表示，咬人貓經滾水煮沸能破壞毒性，是可以食用的食材。

簡天賞說，豐山村海拔約一千二百公尺，是嘉縣最東北隅的聚落，對外交通不便，村民三餐就地取材，包括用竹筒煮熱水、熬雞湯、做飯，咬人貓、山蘇、山芹菜、山茼蒿等野菜也是就近摘取。

須戴橡皮手套摘洗

他表示，必須戴著橡皮手套才能摘取、清洗、處理咬人貓，再用滾水煮後裹粉油炸，口感酥脆，有特殊草香味，是老饕必點隱藏版菜色之一；至於山區常見的「咬人狗」同樣有毒性，但因不適合料理，較無做為食材之用。

咬人貓別稱咬人蕁麻或刺草，嘉義大學森林暨自然資源學系助理教授詹明勳說，咬人貓屬蕁麻科植物，常見海拔六百至二千公尺山區潮濕處，葉面密佈的軟針刺毛會分泌蟻酸防禦昆蟲，民眾肌膚若碰觸會被「刺傷」，產生紅腫及刺痛感，症狀約兩小時會消失，若沒煮熟就吃下肚，口腔會產生刺痛感。

大林慈濟醫院急診部觀察醫學科主任蘇詠程建議，肢體不慎碰觸咬人貓，應迅即以大量清水沖淡毒素，有不適症狀要就醫。