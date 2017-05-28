孕婦嚴重缺碘 會影響胎兒發育

2017-05-28

文／張天鈞

懷孕時的生理變化導致碘的需求增加，輕度到中度缺乏碘，或邊緣性碘充分的區域，在懷孕時，碘的供應可能無法滿足我們的需求。

孕婦的甲狀腺荷爾蒙是早期妊娠期間，胎兒的甲狀腺荷爾蒙唯一的來源。如果碘缺乏引起低甲狀腺素血症，可能對胎兒的發育和認知有影響。目前的證據顯示，嚴重缺乏碘會導致胎兒的發育受到影響。而較輕微的碘缺乏會影響小孩的認知的證據也逐漸在累積當中。

如何預防懷孕期間出現碘缺乏呢？雖然世界衛生組織認為測定「尿碘中位數」（尿液中的碘含量）是很重要的方法，但對如何預防懷孕時缺碘是最好的方法，仍有爭論。

尿碘測定方法的新發明可以使我們對尿碘含量的了解更容易。而懷孕時要補充碘，最主要的方法是經由食鹽加碘，但由於懷孕時所需要的碘，根據世界衛生組織的建議，成人每天必須攝取150微克的碘，孕婦需要的量更大，需250微克。如果只靠攝取食鹽中的碘，不是攝取過量，有害健康，不然就是不夠。因此必須靠食鹽以外的方法來補充。

至於什麼是補充碘的食鹽以外的方法呢？例如口服碘化鉀片，或是服用含碘的懷孕婦女專用的維他命，就是很好的方法。而且服用含碘的懷孕婦女專用的維他命，這樣不但碘的攝取量足夠，也可以補充到足夠的其他種懷孕時需要的營養素。當然也可以讓懷孕婦女的甲狀腺功能正常，預防甲狀腺腫的發生。

不過在高收入國家雖可以建議常規服用懷孕婦女專用的維他命，但由於研究證據不夠充分，目前仍然需要隨機對照試驗或良好執行、大型的前瞻性研究才能證明。

總之，目前已有夠強的證據顯示，補充碘可以使懷孕婦女的胎兒發育保持正常，和可能對小孩的認知有幫忙。而尿碘的測定則可預防碘攝取過量或不足。

（作者為台大醫學院內科名譽教授）