| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！ 北市6月底完成有線電視數位化
 首頁 > 生活

孕婦嚴重缺碘 會影響胎兒發育

2017-05-28

文／張天鈞

懷孕時的生理變化導致碘的需求增加，輕度到中度缺乏碘，或邊緣性碘充分的區域，在懷孕時，碘的供應可能無法滿足我們的需求。

孕婦的甲狀腺荷爾蒙是早期妊娠期間，胎兒的甲狀腺荷爾蒙唯一的來源。如果碘缺乏引起低甲狀腺素血症，可能對胎兒的發育和認知有影響。目前的證據顯示，嚴重缺乏碘會導致胎兒的發育受到影響。而較輕微的碘缺乏會影響小孩的認知的證據也逐漸在累積當中。

如何預防懷孕期間出現碘缺乏呢？雖然世界衛生組織認為測定「尿碘中位數」（尿液中的碘含量）是很重要的方法，但對如何預防懷孕時缺碘是最好的方法，仍有爭論。

尿碘測定方法的新發明可以使我們對尿碘含量的了解更容易。而懷孕時要補充碘，最主要的方法是經由食鹽加碘，但由於懷孕時所需要的碘，根據世界衛生組織的建議，成人每天必須攝取150微克的碘，孕婦需要的量更大，需250微克。如果只靠攝取食鹽中的碘，不是攝取過量，有害健康，不然就是不夠。因此必須靠食鹽以外的方法來補充。

至於什麼是補充碘的食鹽以外的方法呢？例如口服碘化鉀片，或是服用含碘的懷孕婦女專用的維他命，就是很好的方法。而且服用含碘的懷孕婦女專用的維他命，這樣不但碘的攝取量足夠，也可以補充到足夠的其他種懷孕時需要的營養素。當然也可以讓懷孕婦女的甲狀腺功能正常，預防甲狀腺腫的發生。

不過在高收入國家雖可以建議常規服用懷孕婦女專用的維他命，但由於研究證據不夠充分，目前仍然需要隨機對照試驗或良好執行、大型的前瞻性研究才能證明。

總之，目前已有夠強的證據顯示，補充碘可以使懷孕婦女的胎兒發育保持正常，和可能對小孩的認知有幫忙。而尿碘的測定則可預防碘攝取過量或不足。

（作者為台大醫學院內科名譽教授）

廣告
  • ▲孕婦除了可吃海帶外，也要吃懷孕專用維他命加含碘鹽。（照片提供／張天鈞）

    ▲孕婦除了可吃海帶外，也要吃懷孕專用維他命加含碘鹽。（照片提供／張天鈞）

  • ▲媽媽懷孕時的營養狀況會影響胎兒的生長發育；圖為情境照，圖中人物與本文無關。

    ▲媽媽懷孕時的營養狀況會影響胎兒的生長發育；圖為情境照，圖中人物與本文無關。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
電鍋煮✧味噌叉燒
傳統甜點✧雪花糕
海味✧小卷絲瓜麵線
多汁的芒果這樣挑！
轉寄

標題：孕婦嚴重缺碘 會影響胎兒發育


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月28日‧星期日‧丁酉年五月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.