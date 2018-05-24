醫病》老阿嬤甲狀腺腫大如柚子 壓迫氣管難呼吸

2018-05-24 18:39

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名72歲林姓老婦人，罹患甲狀腺腫大已經30多年，3年前開始症狀加劇，整個脖子腫到如柚子般大，家人勸她就醫，老婦人卻堅持「神明說可能回不來」不願開刀，直到近來壓迫到氣管，導致呼吸、說話困難，才由家人陪同就醫，開刀取出13公分大的甲狀腺結節，阿嬤如釋重負，開心又能夠重新順利呼吸。

林姓阿嬤家人表示，媽媽甲狀腺腫大已經多年，約3年前開始越來越嚴重，腫到說話時「好像青蛙在唱歌」，但是勸她就醫手術都拒絕，還跑去求神問卜，得到「不能開刀，否則可能回不來」的答案，讓她更抗拒，半年前因出血性中風，麻醉風險高，醫師建議半年後再評估手術，近日因呼吸困難，在家人堅持下才願就醫。

亞大醫院一般外科主治醫師黃瑞建今天表示，患者到院經電腦斷層檢查，發現甲狀腺左葉達13.2公分、右葉也有9公分，已嚴重壓迫到氣管，導致出現呼吸困難、說話不順等狀況，透露自己行醫20多年，還是第一次看到甲狀腺腫這麼大，立即安排手術治療。

黃瑞建表示，甲狀腺手術最怕傷及下返喉神經，導致術後無法發聲，但目前有神經監測器可將此風險降到最低，因老奶奶整個甲狀腺都是結節，決定切除全部的甲狀腺組織，因病理報告確定是良性，術後僅需補充甲狀腺素，便能維持正常生活，老奶奶術後如釋重負，私下向家人表示：「早知道就早點處理！」

黃瑞建提醒，45歲以上的民眾，每2至3年健康檢查時，最好接受甲狀腺超音波檢查，除甲狀腺亢進患者，民眾煮菜時，可適量加入加碘的鹽，平常也可吃海苔、昆布、海帶、紫菜等食物補充碘，就能降低罹患甲狀腺腫大的機率。