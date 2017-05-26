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吹哨護食安 2人獲獎910萬
2017-05-26
〔記者張菁雅、蔡淑媛、蔡亞樺、何玉華、方志賢／綜合報導〕台中市力勤農產公司販售過期肉品與去年被查獲的雄勳竄改標籤效期兩起食安案件，都因離職員工檢舉，市長林佳龍昨天一口氣頒發兩位吹哨人檢舉獎金及食安獎金，共頒發九百一十萬元，這也是台中市首次頒出吹哨獎金及大筆食安獎金。
雄勳公司去年五月被查獲竄改標籤、販賣過期食物原料，被衛生局裁罰三百萬並繳納，今年被檢方起訴後，衛生局依檢舉食安獎勵辦法，以實收罰金七十％，發出檢舉獎金二百一十萬，加上吹哨者檢舉獎金三百五十萬，共計五百六十萬。力勤被衛生局開罰一千二百萬，並移送地檢署，但罰鍰還未入庫，市府先核發吹哨者檢舉獎金三百五十萬元。
檢舉人︰被勸勿擋人財路 但良心過不去
力勤陳姓檢舉人指出，當初周遭的人都勸他不要擋人財路，但看到業者犯行良心過不去，且台中市檢舉獎金為全國最高有七十％，又有吹哨獎金，所以出來爆料，呼籲民眾踴躍檢舉，不要姑息不肖業者。
台中市府頒發獎金行程保密到家，事後公布新聞和檢舉人照片、影片，其中雄勳檢舉人未到場。市府並強調陳姓檢舉人領獎金時，澄清先前所說的「力勤老闆是市長林佳龍的金主」，並非事實。但國民黨議員李中還是質疑，市府稽查有如「慢郎中」，發獎金卻比誰都快，不免令人懷疑這是「封口費」。
衛生局長呂宗學表示，「公開澄清林市長與力勤公司梁董事長並非好友」，這是檢舉人主動提出的，並非市府要求。
台北市去年接獲民眾檢舉冷凍肉品與水產品過期，開罰業者九十三萬元，檢舉人領到四十三萬元食安檢舉獎金，是北市發放過的最高數額；新北市政府則在一○三年發出第一筆逾百萬元的食安檢舉獎金；高雄市最高核發的食安檢舉獎勵金則是九萬元。
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