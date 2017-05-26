下週油價 可能漲4角

2017-05-26

石油輸出國組織會議（OPEC）將召開，有望延長減產協議9個月，激勵國際油價上漲，依照中油油價公式估計，下週油價將漲0.4元，已是連兩週上漲。實際油價變化仍以中油週日公布為準。（記者黃佩君）