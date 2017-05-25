正義劣油賠償 每人2182元入帳

2017-05-25

〔記者葛祐豪／高雄報導〕正義油品案創下國內第一起食安團體訴訟，終於實際獲得賠償金的紀錄！賠償金九四○萬元已入帳，將平均分配給五三一五位校園師生，勝訴者每人可獲得二一八二元賠償金。

二審宣判前和解 食安賠償首例

民國一○三年，台灣爆發一連串食安事件，其中正義油品公司所生產的劣質豬油流入國中、小學營養午餐，學校教職員工及學生受害，台灣消保會替五三一五位消費者代位求償，每人九萬元，共四億七千多萬元，但一審僅判賠九三六萬九千元。台灣消保會認為「不符期待」，提出上訴，但目前二審還未宣判，卻以九四○萬元達成和解。

為何急著在此時選擇和解？台灣消保會委任律師許仲盛指出，因有食品業透露，有風聲傳出這些食品廠可能隱匿資產，就算二審判賠的賠償金提高，廠商也可能脫產，有拿不到賠償金的風險，因此決定和解。

團訟敗訴者 每人也可得1012元

九四○萬元目前已匯入台灣消保會帳戶，將分配給卅二所學校、五三一五名師生，其中勝訴者三四三八人，每人可獲得二一八二元賠償金，敗訴者一八七七人，每人也可分配到一○一二元賠償金。

台灣消保會理事長楊月雲表示，敗訴者實際上仍有吃到正義劣豬油，是因蒐證、舉證困難而敗訴，經消保會內部討論後，決定也發給賠償金。

由於事隔三、四年，有些受害老師已調職，有些學生已畢業，台灣消保會近期將與教育局開會研商，將賠償金直接撥給卅二所學校，委由校方發放給師生。

據統計，受害學校中，以高雄大樹國中五八六人最多，高雄獅湖國小四○六人次之。大樹國中校長王俊哲說，賠償金額多寡不是重點，而是在於喚起師生重視被侵害的權益。

台灣消保會受行政院消保會委託，受理的另三起校園劣油案團訴，頂新與北海案都還在一審庭辯中，頂新案進入第十三次庭辯，北海案進入第五次。

強冠案一審僅一六○人獲賠，每人六千至九千元不等，另有三八一一人選擇以六千元和解，其餘七十人敗訴，由消保會代為提出上訴。