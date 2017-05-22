汽柴油調漲0.5及0.6元

2017-05-22

由於國際原油供給量減少，帶動油價上揚，因此中油及台塑宣布，週一起汽柴油分別調漲0.5及0.6元。中油表示，週一凌晨零時起92無鉛汽油每公升23.9元、95無鉛汽油每公升25.4元、98無鉛汽油每公升27.4元、超級柴油則為每公升21.5元。（記者林筑涵）