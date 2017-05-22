星期專訪》 唐鳳︰數位治理 與民共享資料

2017-05-22

記者藍祖蔚、黃以敬／專訪

自學有成的唐鳳，卅五歲就入閣，成為行政院最年輕的政務委員，林全院長希望借重他精熟網際網路與數位科技的專長，讓公務體系的腳步能符合新創界（startup）的期待，進而帶動數位經濟與產業規格，就職八個多月後，他接受專訪，細述如何協助讓政府更開放，讓全民更能參與政府運作。

透過數位科技輔助公務體系

問：做為台灣政府的第一位「數位」政務委員，大家既期待又好奇，光是這個名稱與領域，就給人無盡想像，你當初接下這個工作的自我期許為何？

答：「數位政委」的意思是不只一位，也就是大家都可以一起透過數位技術及系統，輔助公務體系解決問題。

我們在PDIS.tw上公布了從進政府開始，召開的每一場會議及拜訪，也邀請社會上感興趣的朋友提供想法和貢獻，讓各界的智慧與力量有更好的結合。

行政數位化 透明分享資料

問：你一直在推動「開放政府」，也在建立數位治理的機制，希望達成的目標？

答：數位治理的方向，是以行政數位化為基礎。如果都是紙本，或只是散落在各承辦人電腦上的檔案的話，連開放都不可能。接下來，是要以透明的方式，分享我們決策所用的資料。

第三是課責，也就是大家提了這一個意見之後，每一步發生什麼事，然後我們給出一致的回答。最後是涵融，也就是不只會程式或者是法律的人才能參與，而是要能讓大家都能參與。

問：你是網路重度使用者，最能體會世界潮流，究竟台灣的數位政策或者硬體建設上，要怎麼做才能趕上潮流？

答：對「趕上潮流」的建議，是「不要把競爭力想成跟別人的競爭，應該是想成自己對自己想做的事情，跟現在有的能力中間的比較」。

政策上，「金融科技創新實驗條例」、「數位通訊傳播法」、「外國專業人才延攬及僱用法」等，都是在各界利益關係人的共同討論下，凝聚出的法案，希望能藉此健全創新環境。

建設上，包括資通安全、數位平權、內容開放、服務共通、人機協作等，是幾項大家一致認同且認為重要的項目，因此在「前瞻基礎建設」裡編列四年特別預算，來落實相對應的基礎建設。

問：「不要把競爭力想成跟別人的競爭，應該是想成自己對自己想做的事情」，這攸關著對未來的願景想像，你曾以「二○三○年」做比方，提醒大家想像二○三○的世界是什麼，台灣又能發揮什麼樣力量，你能分享你的願景想像嗎？

答：當然可以。入閣前有寫過一首詩：

我們看見「萬物聯網」。願我們將智慧聯網。

我們看見「虛擬實境」。願我們將實境共享。

我們看見「機器學習」。願我們能協力學習。

我們看見「用戶體驗」。願我們能體驗人際。

我們聽到「奇點即將接近」。但願我們惦記：「眾點」就在這裡。

這裡的「眾點（Plurality）」，指的是讓人類、動物、植物、河流諸眾──更重要的，我們對自己過去與將來的眾多想像──得以匯聚的過程。

透過網路平台參與 讓民有感

問：是否可具體舉例，政府服務會有哪些智慧轉型？如何讓民眾有感？

答：例如，高鐵iTaiwan免費無線上網，已經在一七七個車廂安裝完成，上週逾一萬人次使用，接下來會安裝到更多車廂上。

我覺得要讓民眾有感，參與建設才會使用建設，所以透過「公共政策網路參與平台」上的「提點子」方式，做出的服務轉型，比較有機會讓大家有感。

台灣優勢 網路實體整合運用

問：入閣快一年了，依你的觀察，台灣究竟掌握有哪些數位優勢？又能繼續領先多久？有沒有心有餘卻力不足（知道卻還做不到）的部分？

答：台灣的優勢在於無論是公民社會或民間企業，都有豐富的整合運用網路、實體的經驗，也能朝著跨領域整合的方向發展。

實際運作上，即使人民還不信任政府，政府卻要先信任人民。我們會在信任人民的前提底下，逐漸把我們做決策所用到的資料、執行時產生的資料，公開出來，邀請各界一起來討論、檢視，才有可能達到共識。

問：你期許未來數位生活服務使用普及率達八成或六成，你期待讀者如何從這些數據中產生實質共鳴？

答：或許可以想成「無論你生活在台灣的哪個地方，都可以透過網路，獲取便捷服務」。舉例來說，如果網路報稅系統在Mac、Linux上難以使用，讓大家寧可跑一趟國稅局報稅，這樣雖然有建置報稅系統，但仍然不能算成實際的普及率。

針對報稅軟體，以及如何優化現有介面，我們開放政府聯絡人（PO）的每週例行性工作會議中正在討論。這個案子的特點，就是第一個由部會（本案為財政部）主動提出來，顯現了透過PO制度多次的協作與示範，公務體系的能動性與積極性。

問：政府喊出二○二○年電子支付拚過半，行動支付勢必改變人民的生活模式，政策卻一直都跟不上腳步？

答：我們需要先勇於承認，民間的許多第一手經驗與感受，是公部門過去未曾瞭解的。然後，再把法規調適建立在有系統、彼此瞭解的過程上。

電子化支付過半，也就是現金占總交易額的比例要逐漸減少到五成以下。具體來說，需要加速終端支付設備的普及，並且協助企業導入行動支付。此外，「金融科技創新實驗條例」也能幫助各界對於新的技術聚焦、對話，為引進金融技術降低社會風險成本。

連結矽谷 助青年創業造夢

問：台灣的聯網速度不及韓國和日本，大城市Wi-Fi的普及性亦不如中國。若不是世大運在即，我們還不急著全面改善高鐵的通訊死角，你不嫌腳步太慢了嗎？

答：我一向認為，價值如果是建立在相對比較上，那我們永遠是無助的，因為隨時都有可能不穩定。重要的是大家希望有怎樣的服務體驗，以及這些服務如何由各界一起達成。既然寬頻接取是我們覺得重要的事，無論城鄉，都應該逐步普及。這和資通安全一樣，都是數位建設裡最基本的項目。

問：你參與了新課綱，目的是要協助青年「自發」。從青年教育到創業，政府可有哪些更具體協助措施？

答：具體來說，點開青年創業圓夢網，參考下方的相關連結，就可看到政府現行的協助措施。在連結亞洲、連結矽谷的概念下，我們會加強協助新創團隊赴矽谷交流。

連結矽谷，不僅限於台灣的新創團隊如何去爭取更多矽谷創投的資金，更重要的，是透過人與人之間更密切的思想交流，讓台灣能夠多一點「矽谷文化」：一個願意分享知識與經驗，一個願意承擔更多風險，但絕不輕易接受失敗，一個願意熱情面對社會問題、動手解決、不斷改進的文化。這樣的「Hacker Culture」，才是我們最應該跟矽谷連結的。

事實上，今天的台灣可以說是萬事俱備。例如，台灣的網路英語學習互動平台VoiceTube，就從來自八十九個國家、超過 一千個團隊當中，脫穎而出，榮獲去年FbStart的年度最佳App。

同樣的，台灣的「誠映團隊（Akubic）」，去年也獲得美國國務院主辦，要研發出有助全球海洋永續發展的「魚客松（Fishackathon）」程式設計大賽的世界冠軍。

這兩個案例告訴我們：台灣其實並不缺聰明的頭腦、創新的思考、熱情的生命，以及能夠實現軟硬整合的生態圈與產業群聚。我們要努力的目標，就是讓這些元素，持續、多元、自由的相互結合。

入閣推開放政府 專注也開心

問：宧海無涯，從政心得為何？

答：就是平常心。我在入閣前也是做開放政府的工作，現在大家讓我專心做這一個工作，不用想蘋果電腦或者是牛津大學的事，比較專注、也滿開心的。

原本我以為公務員不肯擔風險，但我入閣之後的心得，是他們不肯擔的是無限大的風險，好比像圖利罪這些。其實，只要確保公開透明、沒有人會被不當究責，大家都很勇於創新。