端午連假疏運 高鐵再加開6班次

2017-05-19

因應端午連假疏運，台灣高鐵昨宣布再加開6班次列車，包含南下4班、北上2班，5月20日凌晨零時起開放預購。

台灣高鐵表示，經檢視端午假期疏運期間（5月26日至5月31日）訂位資料，決定在旅客預購車票踴躍尖峰時段，再加開6班次列車，旅客可到企業網站及車站查詢標準車廂對號座熱銷車次資訊。高鐵也提醒，旅客可預先訂位，利用一萬多家便利商店售票據點、「T Express」的服務，提早完成取票，節省寶貴時間。（記者蕭玗欣）