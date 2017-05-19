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食安尖兵／查黑心獎勵檢舉 「吹哨者」奏效

2017-05-19

〔記者吳亮儀、林惠琴、蘇孟娟／綜合報導〕近來食安連環爆，大多是過期原物料再被黑心業者拿來再製商品。衛福部食藥署長吳秀梅說，今年規劃專案，將逾期產品與廢棄物流向列為查核重點項目。專家學者強調，幾次過期黑心食品案件都是民眾檢舉而查獲，「吹哨者」檢舉獎金制度確實產生效用。

吳秀梅說，去年執行食品稽查專案與臨時案件時，經常在冷凍儲放地查獲逾期產品，因此今年將逾期產品與廢棄物流向列為查核重點。

因檢舉查獲的黑心案件大增

今年因民眾檢舉而查獲的黑心商家大增，除了此次蝦味先案件，今年三月中旬，遠東油脂被檢舉，用過期原料做成九百多公噸的乳瑪琳產品；五月知名鳳梨酥業者維格餅家，被查獲將即期的鳳梨酥包裝重新打印拉長保存期限，全都是因民眾檢舉。

消基會董事長游開雄表示，從這幾次查獲黑心食品事件，可看出「吹哨者」條款的確達到當初立法目的，提高檢舉人獎金的誘因一定有幫助，此外，大企業違規除了追回不法所得，更該罰兩倍到三倍的不法所得罰款，才更能嚇阻黑心業者犯案。

員工檢舉揭惡行 追加吹哨獎金

台大毒理學研究所副教授、台大醫院腎臟科醫師姜至剛也說，「吹哨者」措施相當重要，有內部員工的檢舉才能揭發更多惡行，社會也該鼓勵並提高吹哨者的道德感，彰顯正義。

食藥署副組長遲蘭慧說，民眾檢舉食安事件，一般食品案件可以發給罰鍰實收金額廿％以上的檢舉獎金。若檢舉攙偽或假冒、逾有效日期、使用違法添加物案件，依食安法第十五條，罰鍰可從六萬元到兩億元，檢舉獎金可提高至罰鍰的五十％，也就是最高獎金可達一億元。

不過，遲蘭慧說，挨罰業者多會提訴願，就算衛生局開罰一千萬元，經訴願後可能減少罰鍰，獎金比例也會下降。

檢舉力勤過期肉 可望領1240萬獎金

日前台中力勤肉品公司涉嫌販售逾期冷凍肉品案，遭台中市衛生局兩度重罰，共處一千二百萬元罰鍰，因該案是由民眾檢舉，民眾檢舉獎金備受矚目。

台中市衛生局十八日晚間決議，將依照「台中市檢舉重大違反食品安全衛生管理法案件獎勵辦法」，發給檢舉人七成獎勵金，以一千二百萬元罰鍰計算，可望核發八百四十萬獎金。

另因檢舉人曾為被檢舉人之受僱人，另可發給檢舉人十萬元以上四百萬元以下的吹哨者獎金，該檢舉人最高可望獲得一千二百四十萬元獎金，但確切金額須等法院最後裁決為準。

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  • 高雄檢調偵辦蝦味先疑用過期原料，當場查扣2371公斤逾期原料和問題食品，並令下架。（記者黃良傑翻攝）

    高雄檢調偵辦蝦味先疑用過期原料，當場查扣2371公斤逾期原料和問題食品，並令下架。（記者黃良傑翻攝）

  • 高雄檢調在現場查扣的蝦味先問題食品。（記者黃良傑翻攝）

    高雄檢調在現場查扣的蝦味先問題食品。（記者黃良傑翻攝）

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