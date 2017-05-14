高鐵搞烏龍 回送列車跑錯軌道

2017-05-14

10年頭一遭

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台灣高鐵竟傳出回送列車跑錯軌道！十日下午三點左右，高鐵一班未載客的回送列車測試完後，原本應該回左營車站，想不到台南站控制員沒有完成設定，列車竟一路北上往台南開。高鐵昨證實，此事涉及人為疏失，已依內部程序進行調查、提報檢討改進計畫，避免再發生。這是高鐵通車十年來首次鬧出這種烏龍。

回左營竟往台南開

據了解，當天高鐵一列未載客的回送列車測試後，要回左營車站，駕駛到另一頭駕駛艙換端駕駛，準備讓列車開入高雄燕巢基地，不料台南站控制員沒有完成設定，導致轉轍器未按照正確路徑設定，列車反而一路北上往台南開，超過轉轍器約一公里後才停下，並在路線上停了約一分鐘才又重新開動，折返燕巢基地。

高鐵公司初步調查後表示，當時車上沒有乘客，未影響營運安全，且列車行進過程中，均受列車自動控制系統（ATC）嚴密保護，絕不可能發生意外，這列車開錯方向的時間大約只有幾分鐘，也未造成其他高鐵列車延誤。

外界質疑，高鐵列車跑錯軌道，若當時有北上列車恐會釀成大禍，甚至懷疑高鐵想壓下此案。

控制員未設定路徑

高鐵公司回應，當時是控制員未設定回送車路徑，並無所謂「控制轉轍器疏失，開上其他軌道險發生危險」的情事，事發後第一時間，相關主管均接獲通報，亦記錄在「行控中心勤務日誌」備查，無刻意隱瞞。