核三廠大修凸槌 恐延後發電

2017-05-05

〔記者陳彥廷、林筑涵、黃佩君／綜合報導〕台電核三廠二號機四月七日進行大修，但上週三施工過程中驅動軸與結合工具鬆脫，滑落後導管遭撞擊而變形，核三廠昨召開說明會指出，已要求原廠儘速派員更換備品，但也坦言重啟發電的時間可能因而延後。屏東縣政府則對台電逾一週後才通報，表達嚴正抗議。

控制棒重摔 基座也撞歪

台電核三廠二號機四月開始進行大修，上月底竟傳出移動其中一束控制棒時驅動連桿鬆脫，導致控制棒於離地六十公分高度重摔且撞歪基座，因而遭原能會下令暫停作業。

核三廠副廠長高起表示，事故後即聯繫原廠以水下攝影機檢查，確定內部一鐵片有變形跡象，為了謹慎起見，將整組更換，由於檢查作業已將控制棒從爐心中移出暫存在燃料填換池進行外，也未連結控制棒，並未影響反應器安全亦不涉及輻射外洩。

屏東縣政府昨天表達嚴正抗議，發言人黃建嘉指出，核三廠在事發一週後才以通訊軟體通報，且通報內容皆以不影響反應爐安全等，試圖粉飾太平，縣府已要求核三廠提出檢討報告，並與立委研議要求原能會在核准重啟前，屏東縣監督核安委員也要參與審查把關。

台電發言人林德福坦言，變形的控制棒基座須進行更新，目前歲修相關工作已暫停，現階段已聯絡美國廠家指派技師、提供組件及更換所需的機器設備，同時安排飛機空運來台，不過仍不清楚確切時間。

台電原定五月十七日前完成二號機大修，現因仍在等待廠商評估更換時程，未能確定是否趕上五月廿日前歸隊。而昨日因氣溫飆破卅度，用電量創下今年新紀錄，台電副調度監鄭有財表示，昨日最高用電量為三一四○．七萬瓩，擠下原四月十九日的最高紀錄。值得注意的是，夏季用電量依據去年紀錄，最高用電飆破三千七百萬瓩，若核三趕不及，將對供電穩定造成影響。

經長︰夏季供電沒問題

五月後天氣已漸飆高溫，但包括麥電生煤用量遭限縮影響供電量，核三廠大修出包可能延長歲修，供電主力頻出問題。經濟部長李世光表示，麥寮議題仍與台塑合作及討論中，核三廠已找原廠來進行檢修，都在處理中，對夏季供電，李世光說「現在還有信心，沒問題」。