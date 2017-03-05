不滿雷射臉腫 找人闖診間打醫師

2017-03-05

醫療暴力零容忍 醫師已驗傷提告

〔記者王捷／台南報導〕台南傳出一起醫療暴力行為，一名蔡姓女患者因不滿做完臉部雷射後產生紅腫現象，帶了一名蔡姓男子到皮膚科診所拍桌、砸店，該診所負責人、全國醫用雷射光電學會理事長王正坤出面代主治醫師與女子溝通，不僅被打傷還被索賠二○九萬元。王正坤已驗傷並對這兩名男女提告，現由台南地檢署偵辦中。

王正坤說，這件醫療暴力發生於去年九月間，蔡女到台南藝群皮膚科診所，找一名主治醫師進行臉部雷射治療，當日情況屬於正常微紅，隔天卻皮膚紅腫，翌日就找上門來理論。

王正坤是藝群皮膚科的負責人，他擔心診所內醫師被糾纏，出面代為處理，沒想到蔡女隔天又帶著蔡男到診所找王正坤談判。蔡男拍桌、嗆聲砸店，旁邊有數十人圍觀，患者個個露出驚恐表情，有部分患者因為害怕到櫃檯退掛號，乾脆不看病了。

揮拳傷人 還索賠209萬元

王正坤表示，當時忍氣吞聲，沒想到不久該對蔡姓男女再次找上門，蔡男還嗆自己是國安局的人，又演出全武行，拍桌、推椅子、揮拳打人、拿椅子要砸員工等。蔡姓男女砸店兩次後，向王正坤醫師索賠二○九萬元巨額款項遭拒。

王正坤因被對方打傷左手腕，去年九月七日到成大醫院驗傷，正式對蔡姓男女提告，農曆過年後，台南地檢署開過一次庭，王也把經過影片PO上網讓社會公評。醫師公會全國聯合會上個月得知，呼籲王正坤不可以撤回告訴。

醫師公會全國聯合會強調，醫療暴力是公訴罪，對醫療暴力事件採取「零容忍」態度。王正坤說，他已請求檢方調查整個醫療暴力事件原由，也希望南檢依法行事。