運動後變香腸趾 乾癬關節炎徵兆
文／蔡呈芳
過年期間大吃大喝，體重增加，不少人選擇用運動減肥，但運動前若是熱身不足，容易引發運動傷害。值得注意的是，乾癬患者也可能因運動不當，誘發「乾癬關節炎」，甚至合併「香腸趾」！
乾癬關節炎常被誤認為是單純運動傷害，有國外的研究報告指出，高達近5成乾癬關節炎患者在發作兩年內，會引起關節變形。
日前一名28歲的男性乾癬患者，接連出現足底筋膜炎、腳踝反覆腫痛、手肘關節炎等症狀，他原以為這些都是運動傷害所致。為此，不僅接受復健治療，還中斷運動，導致體重直線上升。直到他到皮膚科門診複診時，脫下襪子露出了「香腸趾」，才知道這些症狀根本就是乾癬關節炎作怪。
這名患者原本的乾癬皮膚病灶侷限在頭皮以及腳部，這些年來，日常生活並未受到影響，也一直保有運動健身習慣，還練出了人人稱羨的人魚線。
也因此，當他第一次在早晨下床感到足跟劇痛時，直覺覺得是運動過度造成足底筋膜炎。由於疼痛症狀在稍微活動後就緩解了，他便不以為意。後來接連出現的其他關節腫痛，他也認為是運動衝撞受傷所致。要不是典型香腸趾症狀剛好讓皮膚科醫師看到，或許他可能就這麼一路繼續誤會下去。
其實，若是運動造成的微小機械性損傷，對一般人來說，多半只要休息一、兩天就能恢復；但對於乾癬患者來說，這些累積的微小損傷卻可能促發乾癬關節炎。到後來，即便沒有運動，關節炎也會持續反覆發作。
民眾若是皮膚有不明脫屑皮疹、嚴重頭皮屑、指甲變形或有凹洞等症狀，合併有與運動無明顯相關的反覆下背痛、屁股痛、下肢關節發炎、關節腫痛時，極有可能是乾癬關節炎作怪。
即便真的有運動，運動傷害出現的頻率過度頻繁，同樣也該懷疑可能是乾癬關節炎的一種警訊。
一旦經確診為乾癬關節炎後，醫師會進一步依據患者臨床症狀、型別，選擇最適當的治療方式，如消炎止痛或免疫調節相關的藥物。其治療目標除了要讓患者重返正常生活，更是要避免關節產生永久變形破壞。
有類似症狀者應該積極就醫，以免因為拖延太久、那麼就可能真的「回不去了」！
（作者為台大醫院皮膚部主治醫師）
《健康小叮嚀》不能忽視的乾癬性關節炎
有嚴重頭皮屑，或是身上有皮疹脫屑時，下列10項疼痛症狀，有可能跟乾癬性關節炎有關。
●反覆發作的下背痛。
●屁股痛。
●經常性的肌腱韌帶發炎。
●胸悶合併胸口壓痛。
●睡醒時腰痠背痛。
●睡到一半痛醒。
●下肢關節發炎疼痛。
●頻繁出現運動傷害。
●後腳跟痛。
●香腸趾、指頭腫痛。
（蔡呈芳）
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標題：運動後變香腸趾 乾癬關節炎徵兆
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