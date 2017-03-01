血壓高運動過度 眼血管容易爆開

2017-03-01

記者蔡彰盛／竹市報導

一名瘦身有成的壯漢，在健身房舉啞鈴時，突然左眼一黑，幾乎看不見，經送醫急救，醫師發現他原來是高血壓患者，為了瘦身瘋狂在健身房燃燒脂肪，卻沒注意到瞬間閉氣、悶氣的運動，讓他原本就硬化的眼底血管一下爆開，才會造成眼中風般地眼底出血。

新竹國泰綜合醫院眼科主任陳瑩山說，這名42歲患者原本體重逼近百公斤，但在健身房發憤瘦身，瘦到80公斤，在健身房內什麼項目都做，瘋狂地燃燒脂肪。

病發當天，患者是在運動時左眼一片黑，送到急診室時，只喃喃自語地說：「我只有舉啞鈴啊！怎麼會這樣？」這時血壓發現高達150/104，才知他有高血壓病史，且他坦承吃藥控制的效果不太好，但他以為有在運動，應該不會有事。

經眼底攝影，發現病患眼底血管已經硬化，且有出血情況，才會造成他左眼一向0.8的視力，突然掉到0.2以下，一片模糊。經給予眼內藥物注射，讓患部消腫、退去積水與化去瘀血之後，患者的視力才在逐漸恢復當中。

陳瑩山呼籲，有高血壓的患者，運動絕對不能過度，否則血管會受不了，尤其是要悶氣、閉氣的運動，例如仰臥起坐、伏地挺身與舉啞鈴、舉重等，凡是會讓青筋暴露、臉色脹紅的，都不建議。

他解釋，這是因為血壓瞬間急速上升時，頸動脈的血液會急速衝到眼睛，因為眼睛的血管是頸動脈的第一個分支，使得爆血管的機率大大提升，民眾不可不慎。

陳瑩山建議，有高血壓的民眾，可多做游泳、跑步、健走等不需瞬間悶氣、閉氣的運動，尤其是近來天氣寒冷，血管更容易收縮，高血壓患者更應隨時注意，以防視力與眼睛健康受到影響。