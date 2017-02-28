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列名最塞城市 台南駁斥採樣不客觀

2017-02-28

〔記者王俊忠、蔡文居、黃良傑、陳紜甄、甘芝萁、吳佩樺／綜合報導〕全球衛星定位（ＧＰＳ）製造商TomTom近日公布全世界最會塞車的二十五座城市排行，台灣中了三個，台南（第九名）、高雄（第二十名）與台北（第二十四名）三城市上榜。南市交通局嚴詞反駁該調查的準確性；高市交通大隊認為該調查有待商榷；北市交通局則回應說，被指最塞的忠孝東路四段周邊路段確實壅塞。

TomTom公司依據荷蘭總部在全球四十八個國家、三九○座城市、超過九年收集十九兆筆資料，進行為期一年交通流量分析調查，指台南塞車程度排全球第九名，調查顯示台南去年最壅塞路段是東區與中西區的北門路一段、二段及民族路一段。

印度、越南導航不普及 難怪沒上榜

台南市府昨強烈質疑該公司評估結果與民眾感受完全不同，也質疑採樣路段、時段及評估方法是否客觀與有代表性？會去函要求該公司澄清評估結果，並提供相關評估數據。

成功大學交管系教授魏健宏也認為不客觀，因該公司以特定資料作為交通順暢程度的比較基準，並不符合統計學或交通理論；此外，以局部路口、特定時段的交通情形就定義一座城市交通狀況，也是瞎子摸象。

一位胡姓機師說，真正交通亂的印度、越南等國的城市都沒上榜，因為這兩國多是沒用導航的機車或腳踏車，顯見調查並不客觀。

高市也質疑調查準確度

高雄市被列最塞的路段在博愛、裕誠路口巨蛋周邊，交通大隊認為使用該廠牌ＧＰＳ的普及度，牽動數據準確度，排全球最會塞車第二十名有待商榷。不過，漢神巨蛋因鄰近大八餐廳周邊美食街，附近還有瑞豐夜市，傍晚下班、用餐尖峰時段，車流量確實不小，會加強員警、義交現場疏導交通。

北市坦承忠孝東路四段確實很塞

台北市交通局說，已組交通順暢小組與line群組廿四小時掌控交通路況並處理，相較於高雄及台南，台北塞車尖峰時段會較早結束。

TomTom是一家以營業地圖、導航和ＧＰＳ設備為主的荷蘭公司，總部設於阿姆斯特丹，台灣分公司人員表示，對於該調查並不清楚，還需進一步了解。

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  • 高雄巨蛋前博愛與裕誠路口被GPS廠商列「全世界最會塞車25個城市」第20名，市府認為準確度待商榷。 （記者黃良傑攝）

    高雄巨蛋前博愛與裕誠路口被GPS廠商列「全世界最會塞車25個城市」第20名，市府認為準確度待商榷。 （記者黃良傑攝）

  • 台南是全台最會塞車城市？市府強烈質疑，將去函要求澄清。（記者蔡文居攝）

    台南是全台最會塞車城市？市府強烈質疑，將去函要求澄清。（記者蔡文居攝）

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