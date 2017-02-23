母語掛急診 教長：不缺理念缺行動

2017-02-23

〔記者吳柏軒、黃邦平／綜合報導〕教育部昨舉辦第10屆「表揚推展本土語言傑出貢獻獎」，為推動本土語言付出20年心力的教師鄭安住表示：「閩南語已住院，客家語在加護病房，原住民語更是在急診室搶救！」教育部長潘文忠強調，本土語言納入國中小課綱僅是基礎，面對母語危機，必須用更大力量重振。

昨教育部表揚對推展閩南語、客家語、原住民語等有傑出貢獻的7名個人獎得主與3組團體，包含廣播電台、布袋戲曲、語文教育等領域。

潘文忠說，母語流失危機不缺理念，缺乏的是行動，去年把本國語文教育諮詢會提升為「國家語言推動委員會」，未來從幼兒階段就會納入更多本土語言教育內涵。

客家家庭講客語 不到1成

昨客委會也公布最新調查，高達8成7的受訪客家民眾有意願傳承母語，但受訪者感覺日常使用機會減少，連與父母、子女對話的機會都減少，30歲以下能聽懂客語不到40％，能說流利客語的更少；19到29歲階段只剩15.5％，13-18歲只有7.2％。

客委會主委李永得指出，60歲以下有子女的客家家庭，講客語的竟不到10％，這是目前最大、最嚴重的挑戰。除了各種獎勵措施，將鼓勵國小和幼兒園舉辦客語生活學校，以「沉浸式」教學環境，讓客語教育向下扎根。

獲教育部表揚的陳松明是泰雅族人，長年在國小教族語。他觀察指出，孩子學1、2年就會簡單對話，問題是父母不會講族語，沒有語言環境，孩子也講不出更複雜的句子，令人著急。