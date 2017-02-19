日跨性別電影宣傳 北捷要咔嚓
2017-02-19
〔記者張凱翔、陳立妍／綜合報導〕由日本傑尼斯人氣男星生田斗真主演的新片《當他們認真編織時》，大膽挑戰性別認同、變性人議題，入圍柏林影展，片中生田斗真飾演跨性別者照顧失去母親的女孩。但台灣片商絕色國際於臉書控訴，該片宣傳廣告遭北捷退件。北捷昨解釋，並未拒絕刊登，僅要求「修正部分廣告文字」，把「最具爭議多元成家話題」、「3/10這樣教小孩」用字拿掉，還反擊片商不要拿議題操作當商業宣傳。
要求去除多元成家字眼
生田斗真在片中飾演經歷變性手術的跨性別者，與男友及其姪女共組多元家庭，精湛演技獲好評。
「絕色國際」認為，電影是用溫暖感人的方式，消弭社會對同性戀、雙性戀與跨性別者的標籤，希望大家能用平常心對待身邊不同性別取向的人，「所以才會以『這樣教小孩』的slogan來廣告這部片。如果拿掉『性平』訴求，才能在捷運刊登廣告，就完全違反發行此片的背後精神。」
北捷回嗆 炒議題當宣傳
北捷指，北捷每天有兩百萬人次運量，為兼顧商業收入及維護公共空間的潔淨與中立，設有廣告審議委員會，「對於有關政治、選舉、違反法令規定、善良風俗，或是未達社會共識有爭議的廣告內容進行把關」，委員會尊重電影內容，只請廠商修正宣傳用字，避免產生爭議。
絕色國際則指出，「我們真心覺得這樣的電影可以跟日本一樣，被認定有『教育意義』，可以推廣到中小學校去，藉此改善台灣性別平等教育。」
絕色國際原希望透過代理商與北捷再溝通，沒想到北捷已發布新聞稿，以「未拒絕某特定電影廣告於捷運車站刊登」 、「尊重專業審議結果」、「廠商不宜操作商業宣傳」反擊。絕色國際惋惜說：「我們尊重捷運公司討論的結果。」
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 射飛彈、金正男被暗殺 中國全年不進口北韓煤炭
- 中國賣家攻占臉書 大舉侵台坑買家
- 明星賽秀一場 魏少絕口不提KD
- 張凱貞杜拜報喜 衝擊寶島一姊
- 臉書充斥中國賣家 退貨找嘸人
- 蕭詒徽／空腹
- 〈圖文專欄〉喜歡你 更愛自己
- 造浪池助拍片 《沉默》捐市府電影票
- 228事件70週年 紀念活動辦11個月
- 父子5樓掛看板 遭帆布掃落雙亡
- 兩棲船塢登陸艦、沱江艦量產 今年啟動
- 川普大選金主 殷仔老闆將駐法
- 郭泓志︰去年若上一軍 就選擇退休了
- 〈親子會客室〉快樂學習ㄅㄆㄇ
- 川普續轟五媒體「美國人公敵」
- 比利時列車出軌 釀1死27傷
- 敘政府軍砲轟擊中葬禮 至少16死
- 〈朵朵小語〉 寫給自己的信
- 沈瑞章：歷劫歸來4個月 官方竟未做海事報告
- 林宥嘉結婚帶財 爆老婆忙挑婚紗
- 〈微小說 〉記憶
- 刺殺金正男 大馬逮捕一北韓人
- 黃明志不想上班 大馬妹火辣相伴
- 張翰搞大林利霏肚子 六月早知道
- 林全：政策應避免本位主義
- 墨國地洞水晶內 微生物活了5萬年
- 一週大事 （2月12日至18日）
- 施君涵／心靈感應的神祕地點
- 「有感覺」閉關孵歌 產能全開
- 張立昂受凍演哭戲 強忍顫抖
- 醫師偷情俏病患 月砸280萬拚情敵
- 防治禽流感 36處加強取締餵野鴿
- 唯一未經郭總驗貨 江少慶報到
- 想買包包和衣服... 日本過半女高中生坦承賣淫
- 金來沅暌違12年撲台 金泰希已嫁人
- 杜絕工業區養地 擬修法強制買回
- 冷面笑匠最溫暖幽默的《希望》 讓影評人笑到哭
- 嘉納拖了2年 終於休掉小班
- 少婦抱女投水 小黃駕駛機警救回
- 愛子公主被爆患厭食症 常發生10至30歲女性
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：日跨性別電影宣傳 北捷要咔嚓
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分