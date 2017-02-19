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日跨性別電影宣傳 北捷要咔嚓

2017-02-19

〔記者張凱翔、陳立妍／綜合報導〕由日本傑尼斯人氣男星生田斗真主演的新片《當他們認真編織時》，大膽挑戰性別認同、變性人議題，入圍柏林影展，片中生田斗真飾演跨性別者照顧失去母親的女孩。但台灣片商絕色國際於臉書控訴，該片宣傳廣告遭北捷退件。北捷昨解釋，並未拒絕刊登，僅要求「修正部分廣告文字」，把「最具爭議多元成家話題」、「3/10這樣教小孩」用字拿掉，還反擊片商不要拿議題操作當商業宣傳。

要求去除多元成家字眼

生田斗真在片中飾演經歷變性手術的跨性別者，與男友及其姪女共組多元家庭，精湛演技獲好評。

「絕色國際」認為，電影是用溫暖感人的方式，消弭社會對同性戀、雙性戀與跨性別者的標籤，希望大家能用平常心對待身邊不同性別取向的人，「所以才會以『這樣教小孩』的slogan來廣告這部片。如果拿掉『性平』訴求，才能在捷運刊登廣告，就完全違反發行此片的背後精神。」

北捷回嗆 炒議題當宣傳

北捷指，北捷每天有兩百萬人次運量，為兼顧商業收入及維護公共空間的潔淨與中立，設有廣告審議委員會，「對於有關政治、選舉、違反法令規定、善良風俗，或是未達社會共識有爭議的廣告內容進行把關」，委員會尊重電影內容，只請廠商修正宣傳用字，避免產生爭議。

絕色國際則指出，「我們真心覺得這樣的電影可以跟日本一樣，被認定有『教育意義』，可以推廣到中小學校去，藉此改善台灣性別平等教育。」

絕色國際原希望透過代理商與北捷再溝通，沒想到北捷已發布新聞稿，以「未拒絕某特定電影廣告於捷運車站刊登」 、「尊重專業審議結果」、「廠商不宜操作商業宣傳」反擊。絕色國際惋惜說：「我們尊重捷運公司討論的結果。」

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  • 日本跨性別電影《當他們認真編織時》，宣傳海報被北捷退件。（電影宣傳海報）

    日本跨性別電影《當他們認真編織時》，宣傳海報被北捷退件。（電影宣傳海報）

  • 台灣片商絕色國際於臉書提出抗議。（取自臉書）

    台灣片商絕色國際於臉書提出抗議。（取自臉書）

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