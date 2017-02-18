明年台灣燈會「抵嘉」 張花冠：將認真努力準備
2017-02-18
〔記者蕭玗欣、蔡宗勳／綜合報導〕本屆台灣燈會即將進入尾聲，交通部觀光局長周永暉昨宣布，第廿九屆「二○一八台灣燈會」將由嘉義縣政府接棒，展區位於故宮南院對面，將以「235愛上我」為展出主題；同時，也提前宣布第卅屆台灣燈會由屏東縣主辦。
周永輝表示，嘉義縣政府預計在縣治特區、故宮南院及蒜頭糖廠舉辦，舉辦地點除交通疏運和基地現況平整等基礎條件佳，利於遊客參訪外，還可以「早上逛故宮，晚上逛燈會」。
嘉義縣長張花冠強調未來一年縣府團隊將很認真、很努力準備，以創意和驚艷帶領國內外遊客重新認識嘉義之美。
嘉縣府規劃明年燈會將以「水、陸、空」的藝術空間概念展現，不再受限於平面視角，場地結合縣治特區、故宮南院及蒜頭糖廠，面積超過五十公頃，燈區將呈現台灣元素、嘉義在地意象、科技特效及狗年元素，讓國內外遊客有不同的感官衝擊。
嘉義縣副縣長吳芳銘表示，主燈區在縣治特區，交通接駁有雙鐵載運（高鐵、台鐵）、三萬席停車位及四通八達的聯外道路，足以因應短時間的巨量人潮及車潮。
下下屆由屏東縣接棒
爭取明年台灣燈會未果的屏東縣政府，則提前確定將接棒後年第卅屆台灣燈會，除希望能讓縣政府有足夠時間準備場地，也方便國際策展團隊參與。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 北韓稱金正男心臟病猝死 馬國今二度解剖
- 巴國清真寺遭恐攻 當局擊殺39名武裝份子
- 〈花編動物園〉吾家有鳥初長成
- 世界先進 去年EPS3.38元
- 轉客運業？ 司機︰交部把車買回再說
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT downplays ‘overthrow’ the government talk
- 水鴨屍有2病毒 官田水雉園區休園14天
- 找回投球自在感 大餅再出發
- 花現禮服 立體堆疊浪漫性感
- 婦聯會將捐280億 黨產會籲381億全捐
- 北韓大使：不接受馬國對金正男驗屍結果
- 跆拳正妹 棄護士改當警察
- 「追日計畫」 市庫可年進帳300萬
- 捐款振興醫院 立委批婦聯會左手給右手
- Zoo mall未達年限就拆除 挨批先射箭再畫靶
- YouBike進駐八里 最快4月開騎
- 中辦︰中石化應依約尋求法律途徑
- 掩埋場變太陽能電廠 全國首座啟用
- 聚陽利空出盡 股價帶量拉紅
- 悍將4鮮肉 轟爆江蘇隊
- 農會選舉1票2千 學甲候選人認了
- 農會選舉明登場 七區戰況激烈
- 〈悄悄話〉那些風聲流動的時光
- 台企銀挺政策 3箭齊發
- 自由廣場》能撈就撈 反污名 能混就混 要尊嚴
- 大到不能關！韓財閥罪犯特赦前例多
- 司機過勞 周比蒼︰人為財死
- 桃市建設年 中壢、楊梅綠美化
- 美陸戰隊派駐AIT 司徒文：非駐軍 是守衛隊
- 龍崎掩埋場不適合開發 牛埔里長：最後警告
- 嘉義區漁會理事15席 藍綠各17人登記
- 桃園3千人拚中小學聯運 瞄準全中運
- 【奉貝殼為神】拉阿魯哇族「貝神祭」 下週登場
- 〈食光走廊〉克勞蒂亞和海蓮娜
- 黑嘉嘉狂洗溝 遭鐵粉追到飯店
- 停機車將收費 林鳳營火車站違停多
- 巴特勒真英雄 剩0.9秒罰進超前分
- 〈國際現場〉潤泰子公司高鑫在港暫停交易
- 土耳其汽車炸彈爆炸 1死15受傷
- 轟媒體怨前朝 川普：接個爛攤子
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：明年台灣燈會「抵嘉」 張花冠：將認真努力準備
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分