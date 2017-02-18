明年台灣燈會「抵嘉」 張花冠：將認真努力準備

2017-02-18

〔記者蕭玗欣、蔡宗勳／綜合報導〕本屆台灣燈會即將進入尾聲，交通部觀光局長周永暉昨宣布，第廿九屆「二○一八台灣燈會」將由嘉義縣政府接棒，展區位於故宮南院對面，將以「235愛上我」為展出主題；同時，也提前宣布第卅屆台灣燈會由屏東縣主辦。

周永輝表示，嘉義縣政府預計在縣治特區、故宮南院及蒜頭糖廠舉辦，舉辦地點除交通疏運和基地現況平整等基礎條件佳，利於遊客參訪外，還可以「早上逛故宮，晚上逛燈會」。

嘉義縣長張花冠強調未來一年縣府團隊將很認真、很努力準備，以創意和驚艷帶領國內外遊客重新認識嘉義之美。

嘉縣府規劃明年燈會將以「水、陸、空」的藝術空間概念展現，不再受限於平面視角，場地結合縣治特區、故宮南院及蒜頭糖廠，面積超過五十公頃，燈區將呈現台灣元素、嘉義在地意象、科技特效及狗年元素，讓國內外遊客有不同的感官衝擊。

嘉義縣副縣長吳芳銘表示，主燈區在縣治特區，交通接駁有雙鐵載運（高鐵、台鐵）、三萬席停車位及四通八達的聯外道路，足以因應短時間的巨量人潮及車潮。

下下屆由屏東縣接棒

爭取明年台灣燈會未果的屏東縣政府，則提前確定將接棒後年第卅屆台灣燈會，除希望能讓縣政府有足夠時間準備場地，也方便國際策展團隊參與。