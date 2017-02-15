收回中廣兩頻道受挫 NCC決抗告

2017-02-15

〔記者楊國文、陳炳宏、洪素津／綜合報導〕國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）要求中廣的寶島網、音樂網頻率，自今年三月一日起廢止及繳回，中廣不服提起訴願，並提出行政訴訟及聲請停止執行。台北高等行政法院認為此案將造成中廣營運危機，恐造成難以回復的損害，昨裁准中廣聲請的停止執行案，在行政訴訟本案確定前，應停止執行；ＮＣＣ將提出抗告。

法院裁准中廣聲請停止執行

中廣音樂網、寶島網頻道，是政府早年基於「遏制匪播」政策目的核配給中廣，行政院於民國九十三年核定終止此政策，中廣曾承諾，若政府將這兩個頻道指配給他人使用，中廣無條件繳回。

去年六月卅日，ＮＣＣ准許中廣換發執照，期限為九年，自一○五年七月一日至一一四年六月卅日止，附帶條件則是在客委會或原民會完成全國性廣播電台規劃，依法申請並獲核配音樂網或寶島網現用頻率，中廣應配合停止播送且無條件繳回兩頻率，且不得請求補償。

ＮＣＣ去年十二月五日發函給中廣，告知兩頻率已核配給原民會和客委會，將於今年三月一日廢止中廣對兩頻率的使用權，並指示中廣一個月內提出營運計畫變更的申請。中廣不服提起訴願，再提起行政訴訟。

台北高等行政法院昨裁定，中廣流行網、音樂網、寶島網、新聞網、鄉親網等五個網，音樂網及寶島網佔其總營收三分之一，若這兩頻道被收回，影響中廣營運和股東權益、員工生計，且距離三月一日僅剩下半個月，中廣無法短時間內調整整體營運計畫，執行將對中廣造成難以回復損害，依此裁准中廣聲請的停止執行案。

ＮＣＣ：收回頻譜決心不變

ＮＣＣ發言人翁柏宗表示，ＮＣＣ十年來不論政黨輪替與否，都秉持一貫收回頻譜立場，對於法院裁定，ＮＣＣ深感遺憾，將提出抗告，且繼續收回頻譜決心絕對不變。中廣對此未回應。