後膝腫脹疼痛 超音波即刻救援
圖．文／陳明峰
大部分的膝蓋疼痛是膝蓋內側疼痛或是外側疼痛，有些人則是屈膝時感覺前面整個關節疼痛，但膝蓋後方的疼痛比較不常見。若是有膝蓋後方疼痛的問題， 通常需要請病人趴下來接受檢查，甚至使用超音波測量後十字韌帶的厚度，或者看內側膝蓋是否有貝克氏囊腫的問題，或是半月板的後側有沒有突出或是裂痕的問題。
後十字韌帶的厚度若是超過4mm以上，常伴隨著壓痛及不穩定，像是後十字韌帶（圖1），左右兩側的厚度明顯不同，有問題的那一側量測厚度為7.6mm， 較正常的厚度超過許多，若病人伴隨著屈膝疼痛或是下樓梯疼痛，常需要使用超音波導引的方式，給予後十字韌帶注射治療，可以用高濃度的葡萄糖水增生治療或是自體血小板來注射治療，並在注射後，搭配復健訓練。
有些人接受後側膝蓋超音波動態測試檢查時，可以看到後側半月板隨著膝蓋彎曲伸直，而有跑出跑入滑動的現象（圖2），或是看到半月板有裂痕或是液體擠壓流動的出現，常常都是因為後側膝蓋的冠狀韌帶受傷，造成無法好好的固定半月板所導致。此時除了治療後側的半月板，也需同時一併治療後側膝蓋的冠狀韌帶，才能改善不穩定的問題。
另外還有些人是因為膝蓋後方的膕窩腫脹，超音波可以在後方內側膝蓋處看到貝克氏囊腫（圖3）。
貝克氏囊腫又稱為膕窩水囊腫，常伴隨著屈膝困難，膝蓋後方腫脹。形成原因是因為膝關節製造的滑膜液體，會在整個膝蓋不同的組織細縫間流動，若是液體流動聚積到內側腓腸肌的頭部與半膜肌的肌腱之間，造成滑液囊積水腫脹，就會形成貝克氏囊腫。
貝克氏囊腫常和膝關節內的疾病有關，任何刺激膝關節製造過多滑膜液的原因，都能導致貝克氏囊腫，例如膝韌帶損傷、退化性膝關節炎、類風濕性關節炎、半月板撕裂傷，以及其他發炎性關節病變等疾病。
通常需要使用超音波導引來抽吸囊腫內的液體，抽完後通常可緩解症狀，但若是沒有治療膝蓋本身的疾病，常常會再復發積水。更嚴重的情況貝克氏囊腫可能會破裂，造成膝蓋後側及小腿腫痛。
膝蓋後方的構造比較多神經及動脈血管，所以在診斷治療的時候建議還是需要搭配超音波導引來做注射，以免穿過神經血管造成其他的損傷或是瘀血。
（作者為霧峰泰安醫院復健科主任）
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