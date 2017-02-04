| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

後膝腫脹疼痛 超音波即刻救援

2017-02-04

圖．文／陳明峰

大部分的膝蓋疼痛是膝蓋內側疼痛或是外側疼痛，有些人則是屈膝時感覺前面整個關節疼痛，但膝蓋後方的疼痛比較不常見。若是有膝蓋後方疼痛的問題， 通常需要請病人趴下來接受檢查，甚至使用超音波測量後十字韌帶的厚度，或者看內側膝蓋是否有貝克氏囊腫的問題，或是半月板的後側有沒有突出或是裂痕的問題。

後十字韌帶的厚度若是超過4mm以上，常伴隨著壓痛及不穩定，像是後十字韌帶（圖1），左右兩側的厚度明顯不同，有問題的那一側量測厚度為7.6mm， 較正常的厚度超過許多，若病人伴隨著屈膝疼痛或是下樓梯疼痛，常需要使用超音波導引的方式，給予後十字韌帶注射治療，可以用高濃度的葡萄糖水增生治療或是自體血小板來注射治療，並在注射後，搭配復健訓練。

有些人接受後側膝蓋超音波動態測試檢查時，可以看到後側半月板隨著膝蓋彎曲伸直，而有跑出跑入滑動的現象（圖2），或是看到半月板有裂痕或是液體擠壓流動的出現，常常都是因為後側膝蓋的冠狀韌帶受傷，造成無法好好的固定半月板所導致。此時除了治療後側的半月板，也需同時一併治療後側膝蓋的冠狀韌帶，才能改善不穩定的問題。

另外還有些人是因為膝蓋後方的膕窩腫脹，超音波可以在後方內側膝蓋處看到貝克氏囊腫（圖3）。

貝克氏囊腫又稱為膕窩水囊腫，常伴隨著屈膝困難，膝蓋後方腫脹。形成原因是因為膝關節製造的滑膜液體，會在整個膝蓋不同的組織細縫間流動，若是液體流動聚積到內側腓腸肌的頭部與半膜肌的肌腱之間，造成滑液囊積水腫脹，就會形成貝克氏囊腫。

貝克氏囊腫常和膝關節內的疾病有關，任何刺激膝關節製造過多滑膜液的原因，都能導致貝克氏囊腫，例如膝韌帶損傷、退化性膝關節炎、類風濕性關節炎、半月板撕裂傷，以及其他發炎性關節病變等疾病。

通常需要使用超音波導引來抽吸囊腫內的液體，抽完後通常可緩解症狀，但若是沒有治療膝蓋本身的疾病，常常會再復發積水。更嚴重的情況貝克氏囊腫可能會破裂，造成膝蓋後側及小腿腫痛。

膝蓋後方的構造比較多神經及動脈血管，所以在診斷治療的時候建議還是需要搭配超音波導引來做注射，以免穿過神經血管造成其他的損傷或是瘀血。

（作者為霧峰泰安醫院復健科主任）

廣告
  • 後十字韌帶

    後十字韌帶

  • 後側半月板突出

    後側半月板突出

  • 貝克氏囊腫

    貝克氏囊腫

  • ▲膝蓋後側超音波檢查；圖為情境照，圖中人物與本文無關。

    ▲膝蓋後側超音波檢查；圖為情境照，圖中人物與本文無關。

  • ▲貝克氏囊腫。

    ▲貝克氏囊腫。

  • ▲後側半月板突出。

    ▲後側半月板突出。

  • ▲後十字韌帶。

    ▲後十字韌帶。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 健康醫療 膝蓋
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
自己做✤布朗尼蛋糕
小孩愛✤日式漢堡排
輕鬆吃✤地瓜麵疙瘩
茄子的漂亮料理術！
轉寄

標題：後膝腫脹疼痛 超音波即刻救援


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月4日‧星期六‧丁酉年正月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.