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老翁喝水不夠 「膀胱結石」大如奇異果

2017-01-10

記者張軒哲／台中報導

台中一名7旬陳姓老翁在中年後尿液混濁，隨著年紀增長日漸頻尿，10年前還曾自行解出小石子，最近一晚起床如廁5、6次，且解尿時疼痛不已，趕緊求診。發現膀胱結石已有6公分大小，膀胱有如長了一顆奇異果大小的石頭。安排進行膀胱取石術，從下腹部切口進入膀胱取出結石。醫師呼籲民眾要多喝水、少憋尿。

這名飽受頻尿之苦的老翁，3年前接受過心臟血管繞道手術，因擔心喝太多水會導致心臟衰竭或是肺水腫，卻不料，這個原本需限水的病因，反而害慘了他，因不敢攝取過多水量，導致膀胱長出大結石。

童綜合醫院泌尿科醫師陳祥來指出，老翁的結石已太大，不適用內視鏡手術，安排進行膀胱取石術，從下腹部切口進入膀胱，取出形狀與顏色皆如奇異果般的大結石，手術順利且排尿恢復正常，住院6天就出院返家休養。

陳祥來表示，只要是在泌尿系統如腎臟、輸尿管或膀胱出現礦物質結晶沉積，都稱為尿路結石；大多與飲食、體質、遺傳及生活型態有關。飲水量不足、憋尿都容易產生結石，就好比水族箱的清理一般，要定期沖洗，才不會產生沉澱物，平日應多喝開水，喝鹼性水更佳，且勿長時間憋尿，以減少結石風險。

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  • 箭頭所指的圓形是結石處。（記者張軒哲翻攝）

    箭頭所指的圓形是結石處。（記者張軒哲翻攝）

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標題：老翁喝水不夠 「膀胱結石」大如奇異果


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