菜蟲案外案 北農代理董事長10萬交保
被檢舉高價採購水果禮盒 疑涉不法
〔記者謝君臨、黃欣柏、吳欣恬、黃建豪、郭逸／台北報導〕台北地檢署查緝「菜蟲」囤積商品、哄抬物價一案，另接獲檢舉指台北農產運銷公司逢年過節會以不合理的高價向董事採購水果禮盒，做為送員工和公關餽贈之用，為釐清是否涉及不法，昨搜索北農及總經理韓國瑜辦公室等十二處，並約談九人到案。檢察官訊後依涉犯背信等罪，諭令北農代理董事長陳益宗十萬元交保，韓國瑜則未到，將擇日約談。
檢調昨約談的九人中，陳益宗與另兩名負責買、賣端的承辦人為被告，其餘六人是證人。訊後陳獲交保，買端的承辦人被限制住居後請回，其餘獲請回。
陳益宗︰沒做好利益迴避 並非菜蟲
陳益宗交保後步出北檢，強調自己並非「菜蟲」，他只是替農民們賣水果，因不懂法律，沒有做好利益迴避，才發生此事。
去年颱風接連肆虐全台，風災遠離後蔬果價格仍居高不下，北檢指派「打擊民生犯罪」兩名主任檢察官率同多名檢察事務官，偕同行政院官員前往濱江果菜市場了解，並分案調查。
偵辦期間，民進黨立委段宜康於臉書多次發文，指控韓國瑜只要逢年過節，就向從事水果買賣的董事採購水果禮盒分送員工和公關送禮。比如去年中秋節，一名董事以花蓮柚子冒充麻豆文旦賣給北農，一箱成本四百元，北農以一千兩百元買了一千箱；前年北農也以每箱九百五十元，向同一位董事買一千箱，因品相太差，北農以每箱三百八十元脫手，損失上百萬元。
另一方面，台北市政府將調高北農的抽成，北農企業工會揚言年前三天怠工。農委會主委曹啟鴻坦言，事先不知道北市將調高抽成，迄今也未與北農溝通過，希望雙方摒棄成見、處理問題。曹啟鴻說，調漲對北農公司的抽成是台北市議會的決議，農委會無法動用行政命令干預。
農糧署主秘翁震炘說明，台北果菜批發市場蔬果交易量占大台北地區需求的四分之一，主要供貨給傳統市場，也簽約供應全聯等超市、學校或飯店等，應不致違約。其餘四分之三的來源，還有超商、超市、自營商等，新北市也有果菜批發市場，民眾仍有其他選擇。
台北農產企業工會理事長張寶智受訪表示，工會將在十九日舉行會員大會，屆時決定是否怠工。市長柯文哲受訪直言：「政治上吵吵鬧鬧都有，但不要犧牲市民的民生問題。」會要求行政部門處理公部門和北農之間的爭端。
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標題：菜蟲案外案 北農代理董事長10萬交保
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