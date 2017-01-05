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思念化大愛 父代亡女捐330萬積蓄

2017-01-05

〔記者林孟婷／台南報導〕「爸爸，請在我死後把我的存款捐做公益。」

前歸仁農會員工施素心，四、五年前罹癌，二年前辦理退休，五十四年次的她去年辭世，八十五歲白髮老父親施榮泰昨天到歸仁區公所，將撙節喪葬費用及愛女的存款共三百三十萬元，指定分別捐給歸仁區公所等三單位，他說，這是女兒的遺願，也是他將對女兒的思念化做大愛。

用於醫療、助學及急難救助

施榮泰昨日在家屬陪同下前往歸仁區公所致贈愛心善款，施榮泰說，素心未嫁、生前任職於歸仁區農會，因為生病緣故兩年前辦理退休。家人說，施素心很有正義感、個性隨和人緣佳，在工作上相當認真且熱心助人，生病後接受治療，但病情不樂觀時仍不忘一再交代家人，身故後一切殮葬事宜從簡，撙節喪葬費用以及存款積蓄將捐出做公益。

他辦完女兒的喪葬事宜後，昨天帶著三百三十萬元支票，要分別捐給歸仁區公所、保西國小以及兒童燙傷基金會三個單位，用於醫療、興學助學以及急難救助等用途。

施榮泰說，歸仁區公所辦理弱勢關懷不遺餘力且很有績效，施素心是保西國小的校友，兒童燙傷基金會則是因為八仙塵爆意外，看到許多受傷的民眾面對漫長的復健之路而心有感觸，也希望能盡一己之力提供協助。

施榮泰說，女兒的這件事情讓他感觸很深，呼籲大家重視身體健康，唯有健康的身體才能陪伴家人、也才是最珍貴的資產。

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  • 施素心的爸爸施榮泰（左）為她捐出善款，贈予歸仁區公所、保西國小以及兒童燙傷基金會做為公益。（記者林孟婷攝）

    施素心的爸爸施榮泰（左）為她捐出善款，贈予歸仁區公所、保西國小以及兒童燙傷基金會做為公益。（記者林孟婷攝）

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