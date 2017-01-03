《灣》書退錢? 遠流：若有標準願照辦

2017-01-03

〔記者楊明怡／台北報導〕本名陳宣儒的田中實加承認灣生身分造假，許多讀者喊退她的著作《灣生回家》，消基會也認為若以作者身分為賣點，恐涉及廣告不實，應可要求出版社退費。遠流出版事業董事長王榮文一度嗆應：「報紙寫錯會退錢嗎？」稍後解釋如果消基會開會討論，形成共識「把文字出版品提高到食品安全的位階」，其他書也比照辦理，他就會遵照這樣的標準，接受退費。

今發聲明 說明處理方式

王榮文說，遠流沒有廣告不實，也沒有欺騙故意，「我們完全是被她欺瞞了。」他指出：「我們的編輯問她，她說這是她的隱私，這裡面有很多過程。」他表示，也許遠流的編輯不夠謹慎、精明，但的確查證過，這種情形就像報社記者或編輯被當事人欺騙而刊載錯誤報導，應負擔多少責任一樣。他認為消基會應更慎重研究此問題，到底出版事業的查證工作應做到哪裡？負責的標準又是什麼？

王榮文解釋，他從前天開始就不停接電話、回應媒體，因為他一句「記者被受訪者騙、寫錯，是不是也可以要求報社退費」，可能說得不清楚，他只是希望引起公眾共同討論。

王榮文「報紙寫錯會退錢嗎？」說法引起一面倒的批評。台灣視覺藝術常務理事吳牧青認為，既然《灣生回家》以陳宣儒的身世為本，並以此宣傳，電影、著作、發行者就該被視為創作共同體，「這並不是（陳宣儒）私德的問題。」

從事創作相關產業的網友Mark表示，他更關心出版社如何處理陳宣儒盜用並重製日本畫家青木美和作品，放入同為遠流出版的小說《我在南方的家》的問題，「遠流對侵權、剽竊行為的態度是什麼」？

王榮文表示今天會再發聲明，無論他臉書或報導下的留言都不是正式的退書管道，等假期結束，他會「一併處理」。

田中不諳日文 卻出書教日文

除了出版過《灣生回家》和《我在南方的家》，不會日文的陳宣儒被爆曾出版、著作及與人合著多本日文教學書籍，包括《栗子教你說日本語》、《日文輕鬆聽》、《接客：服務業日語萬用會話手冊》和《服務業日語：最能滿足第一線服務業人員的日語教戰手冊，從打招呼到各種場合完全對應》、《服務業日語進階話典》。其中由她擔任總監的出版社「上澤社」，已於前年解散。