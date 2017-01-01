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「新生兒痤瘡」冒出頭 新手爸媽別擔心

2017-01-01

文／江紀萱

「醫師，我的寶寶臉上長了好多的疹子，她喝母奶，跟我坐月子吃的東西有關係嗎？是過敏嗎？以後會不會留疤？」一名媽媽抱著襁褓中的小嬰兒，一進診間就非常緊張連珠炮似地發問。

掀開包巾進一步審視可見，3週大的寶寶兩頰及額頭上佈滿紅色丘疹、小膿皰，還伴隨些許粉刺，是滿典型的新生兒痤瘡。

許多人以為青春期才會開始長痘痘，其實不然，剛出生的嬰兒也可能長痘痘，這種痘痘稱為「新生兒痤瘡」或「新生兒青春痘」。成因是媽媽的雄性素進入小朋友的血液循環，刺激皮脂腺分泌旺盛所致。

剛出生的寶寶就可能發生「新生兒痤瘡」或「新生兒青春痘」，不過大部分是出生兩週後才陸續出現。好發位置為兩頰、額頭及鼻樑，不會超出臉的範圍，外觀就像成人的青春痘一樣，紅色丘疹有著白色膿頭以及粉刺。

有的媽媽以為自己吃了什麼導致喝母奶的寶寶過敏，或是家中環境不乾淨所致，更有老一輩阿公阿嬤認為是胎毒、火氣大，尋求民俗療法的偏方治療。

新生兒痤瘡在正常狀況下是不需要治療的，只要做好日常清潔工作即可，使用清水搭配溫和的寶寶沐浴用品清潔臉部，數週到兩、三個月就會逐漸消失。

因為皮脂腺分泌已經過度旺盛，須避免額外塗抹嬰兒油，以免阻塞皮脂腺開口，可以使用較清爽的乳液。若擦到含類固醇成分的藥膏，也可能會導致痘痘惡化。

新生兒長痘痘不代表青春期就容易長痘痘，因為兩者的成因大不相同，和異位性皮膚炎或過敏體質的關聯性也不大。只要妥善照顧，沒有聽信偏方亂塗成藥，靜待時間其實都會慢慢改善，不會留下疤痕，父母可以放心。

其他的鑑別診斷包括：皮脂腺增生、粟粒腫、熱疹、新生兒毒性紅斑等。

若寶寶的病程太久，超過數月仍無法自癒，或是身上大範圍出現疹子，則建議求診皮膚科醫師，以排除罹患其他疾病的可能性。（作者為彭賢禮皮膚科診所主治醫師）

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  • 出生三週的小女嬰兩頰及額頭出現紅色丘疹，伴隨些許小膿皰。 （照片提供／彭賢禮皮膚科診所）

    出生三週的小女嬰兩頰及額頭出現紅色丘疹，伴隨些許小膿皰。 （照片提供／彭賢禮皮膚科診所）

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