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廢爐渣亂倒魚塭 檢聲請沒收4億犯罪所得

2016-12-29

向各地環保局詐取處理費

〔記者王捷、洪瑞琴／台南報導〕國內最大焚化爐底渣再利用處理廠「映誠公司」，涉違法在南市安南區多處魚塭傾倒廢渣，導致魚塭遭污染，檢警調查，映誠公司甚至將廢渣掩埋路底，冒充瀝青原料，還向南市工務局詐取貨款兩千五百多萬，並用相同手法詐取各地環保局，不法所得近四億元，昨檢方向法院聲請宣告沒收「廢渣廠商」犯罪所得。

台南地檢署於年初接獲檢舉，安南區有多處魚塭遭非法傾倒電弧爐渣、焚化爐底渣等事業廢棄物，檢方啟動「檢警結盟機制」長期蒐證，檢警與環保機關在今年四月收網，兵分八路傳喚卅人到案，進而查出「映誠公司」負責人謝姓男子。

廢渣冒充瀝青原料埋路底

檢方調查，謝男與其他涉案人，將廢渣冒充天然砂混入柏油鋪路，詐取公部門工程款共六千多萬元，其中有兩千多萬元是台南市政府工務局工程，謝男等人還偽造五千多筆出貨單，向各地環保局詐取處理費，不法所得三億八千一百餘萬元，涉嫌詐欺。

檢方指出，謝男等人共計收受十四萬四千七百餘公噸廢渣，重量相當五分之一座一○一大樓，堆置回填面積逾五萬平方公尺，大約七座足球場，檢察官依據沒收新制規定扣押「映誠公司」及其他被告的銀行存款三千多萬元，不動產十八筆、近四千萬債權，並向法院聲請宣告沒收犯罪所得。

台南社區大學得知「廢渣案」發表聲明，支持檢方作為，且污染魚塭與土地的廢爐渣要趕快清除回復原狀。另外，環境犯罪大都被司法單位輕判，以致全國各地非法亂倒盛行，全國司改會議應納入討論，以保護國土安全，立委也有責任在本會期完成廢清法修法三讀。

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  • 「映誠公司」將廢爐渣回填到租來的魚塭，並向各地環保局詐取處理費得利。（記者王捷翻攝）

    「映誠公司」將廢爐渣回填到租來的魚塭，並向各地環保局詐取處理費得利。（記者王捷翻攝）

  • 「映誠公司」將廢爐渣回填到租來的魚塭，並向各地環保局詐取處理費得利，回填面積逾五萬平方公尺，差不多有七座足球場的面積。（記者王捷翻攝）

    「映誠公司」將廢爐渣回填到租來的魚塭，並向各地環保局詐取處理費得利，回填面積逾五萬平方公尺，差不多有七座足球場的面積。（記者王捷翻攝）

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標題：廢爐渣亂倒魚塭 檢聲請沒收4億犯罪所得


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