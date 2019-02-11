台中花博「南投週」開跑 今明有吉祥物粉絲見面會

2019-02-11 16:36

〔記者歐素美／台中報導〕台中花博「南投週」開跑！南投縣民憑身分證入園享購票半價優惠。台中市新聞局在今（11）、明兩日並分別於花博外埔、馬場園區舉行石虎家族、南投縣酷比熊、清境青青草原聯盟家族等吉祥物粉絲見面會，歡迎南投鄉親全家大小同遊花博。

今日為南投週首日，花博吉祥物虎爸及樂虎在台中花博外埔園區接待「青青草原聯盟」（酷比熊、綿羊科瑞、朵麗及牧羊犬丹尼）一同遊園，吉祥物們更在「食在滿足歇腳亭」大秀舞技。身為地主的虎爸贈送酷比熊及柯瑞「虎爸娃娃」，好朋友們也回贈禮物給虎爸，雙方互動活潑逗趣。

新聞局副局長呂美莉表示，市長盧秀燕上任後，自元旦起開放國內外12歲以下兒童免費入園，搭配縣市週半價優惠，非常適合全家大小一起遊花博。感謝南投縣政府及清境農場前來參與花博盛會，期盼在多方共同努力下，讓中台灣觀光旅遊更興盛。

新聞局指出，明天（12日）花博南投週第二天，青青草原聯盟將由石虎家族歐米馬接待一起暢遊馬場園區，上午11時、下午2時、3時在園區內駿馬照壁及場本部前，近距離與粉絲們合照、互動。

另南投縣政府觀光處指出，2月17日及18日將展開一年一度的「清境奔羊節」，推出與縣府合作的「羊咩咩逛大街」體驗，108頭綿羊將趕羊行走在台14甲線9.5K至7.8K全程近兩公里的馬路上，歡迎大家共襄盛舉。

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