北漂青年回鄉？高雄人口連3月正成長

2019-02-11 13:45

〔記者葛祐豪／高雄報導〕北漂青年真的回鄉了嗎？高雄市人口從去年11起，連續3個月出現難得的正成長，平均每月約增加327人，但網友仍酸說：「按照這速度，500多年後人口會達到500萬」。

根據高雄市政府人口統計資料，從2017年12月（277萬6912人）後，高雄市人口連續11個月出現下滑，去年10月跌到谷底的277萬2624人，共減少4288人，平均每個月減少約390人。

但從去年11月起至今年1月，高雄市人口出現難得的連續3個月正成長，增加人口數依序為377、532、74人，總共增加983人，平均每月約增加327人，最新人口數為277萬3607人

不過，正成長時間僅3個月，後續仍需觀察至少3個月至半年，才能確定高雄人口是否真的止跌回升？是否為韓流效應，吸引北漂青年返鄉？

由於韓國瑜競選時，曾提出高雄市人口10年內成長至500萬的看法，網友仍酸說：「剩下222萬6393人而已了，就差一點而已，韓總加油！」

據統計，高雄市近年人口減少的行政區，以苓雅、新興、前金、鹽埕區較多，人口成長較多的則是鳳山、仁武、楠梓等行政區。

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