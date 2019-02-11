「發財水」凝聚金庫9天財氣 存戶一喝就中刮刮樂

2019-02-11 09:36

〔記者陳鳳麗／南投報導〕今年是年假結束後的開工日，不到8點南投縣草屯鎮農會尚未營業，就有民眾排隊等開門索取擺在該會金庫內9天的「發財水」，1688瓶取「一路發」諧音）搬出金庫，分送給前來的民眾或顧客，民眾索取踴躍，有人當場開來飲用，巧的是出門買刮刮樂就刮中。

草屯鎮農會的發財水是狗年的最後一個上班日（即2月1日），將1688瓶「發財水」搬進農會的金庫，這些印著「發財水」大字的礦泉水，已在金庫凝聚9天財氣，農會今天一早營業前，就由員工一箱箱地搬出，將寫著大大「發財水」的礦泉水，放在信用部櫃台前供民眾索取。

草屯鎮農會人員發現，不少索取「發財水」的民眾，手上也都拿著存摺，準備把錢存進帳戶，讓開工第一天就有錢入自己的財庫。

巧的是有民眾拿到「發財水」就開來喝一口，走到農會大門外有人在賣刮刮樂，該民眾買了1張500元的刮刮樂，一刮就中了1000元，雖獎額不大，但該民眾已覺得很幸運，農會人員都跟著沾染喜氣。

聚集很多財氣的「發財水」，帶回家後如何求財，草屯鎮農會總幹事蕭忠郁建議，可放在家中財位旺財，也可加在白米中煮成白飯，象徵「蒸蒸日上」，也可與客戶談生意時喝，讓生意無往不利，還有人一半拿來煮飯，另外一半則可放在噴霧器中在家中噴灑，讓家中充滿財氣。

此外，還有人拿「發財水」煮錢幣自製「發財錢母」，帶來財運和好運。

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