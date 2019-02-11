台灣燈會被酸花燈不發光？只是堵藍：那是雕像

2019-02-11 08:55

〔記者王榮祥／高雄報導〕網友Lawleit在ptt發文，質疑台灣燈會裡部分花燈不會發光？而是以投射燈照亮，顛覆他對花燈印象；臉書粉專只是堵藍打臉網友，那是眷村裝置雕像、不是燈，要看真正藝術花燈，請去屏東大鵬灣台灣燈會主展區。

網友Lawleit在ptt發文，指出以前以為花燈就是要自身發光，直到參加台灣燈會，發現隨便弄個東西再從旁用投射燈照亮它，顛覆他對花燈的印象，話說台灣燈會勝利新村裡，賣東西小販的比遊客還多，不知道是不是因為明天（今天）收假關係。

該文立馬遭其他網友指正，澄清是裝置藝術、不是花燈，臉書粉專只是堵藍也回酸，可能因為高雄燈會一直被笑，所以跑來笑屏東燈會（台灣燈會），然後把屏東勝利星村其中的雕像當成燈會了。

只是堵藍說明，勝利星村是空軍眷村改建，眷村能有多大，本來就不可能放寬敞的燈會擺飾，主要訴求是眷村懷舊風，走進眷村巷弄間，還有剪紙、麻將桌、醬菜車、電玩小精靈等不同主題作品，伴隨早期經典歌曲，讓人彷彿走進時光隧道，重溫眷村與兒時回憶，眷村特色店家也布置各式應景的年節燈飾。

堵藍小編強調，PTT照片中那幾個，其實去年就建好的，要黑拜託也黑正常一點的

要看真正藝術花燈，請去屏東大鵬灣台灣燈會主展區。

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