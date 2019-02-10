佛光山「光照大千」光影煙火秀 絢麗登場震撼人心

2019-02-10 21:20

〔記者張忠義／高雄報導〕佛光山佛陀紀念館每年農曆春節都會舉辦一個月的春節平安燈法會，最受矚目的是從初一到元宵每晚7點施放的「光照大千」光影煙火秀，搭配科技光影點亮夜空，為新春祈願，成佛大道兩側8座寶塔及佛光大佛上方煙火齊放，時間長達300秒，絢麗無比，震撼人心。

佛陀紀念館「光照大千」以星雲大師新春祈願文「諸事吉祥」為開場，各顏色的光束照亮佛光大佛與八塔，燦爛的煙火從四面八方劃向天際；希望在佛光大佛的加持下，所求滿願，平安幸福；新的一年諸事吉祥，在人生旅途上安樂富有。

光照大千祈福活動每年吸引超過300萬民眾前往觀賞，從禮敬大廳一路延伸至成佛大道，是觀賞煙火的最佳景點；藉此期許民眾在觀賞之餘，一同感染佛陀的光明及智慧，在新的一年把平安如意帶回家。

佛陀紀念館館長如常法師表示，今年「光照大千」內容有別於以往，有感人民希望幸福美滿，寓意星雲大師的「平安幸福照五洲」，透過光影的變化和絢爛的煙火，點亮一年的新希望。

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