華航勞資談判6小時未達共識 機師工會：罷工持續

2019-02-09 21:58

〔記者陳宜加、劉力仁／台北報導〕經過6個小時的馬拉松談判，華航機師勞資談判暫停，但機師工會宣布罷工持續，坦言今天有微幅進展，華航同意12小時以上長程航班改4人派遣，但8小時改3人派遣部分則沒有共識，雙方決定攜回討論，擇期再議，時間尚未敲定。

今天下午3點，交通部、勞動部、民航局、勞動局、華航、機師工會首度6方談判，經過6小時後，機師工會理事長李信燕、常務理事陳蓓蓓約於晚間9點10分左右下樓，快步離開、一句話都不講，上車準備離開，經媒體要求才出面受訪。

機師工會理事長李信燕說，經過長時間討論協商，首先針對協商代表身分、僱傭關係確認，明白確定罷工期間所有會員對於僱傭關係存在理所當然，也否定暫時終止言論，並要求華航發布內部訊息糾正錯誤觀念，行使罷工權是理所當然權利。

不過，李信燕說，雙方在疲勞航班項目糾結很久，工會已有相對退讓，在航班時間定義，飛航時間加上值勤時間9.5小時，要求改3人派遣，中間數次中斷會議各自討論，工會已經讓步，華航公司也提出對案，但終究無法達成最後共識，雙方將各方意見攜回研議，擇期討論，希望或許後續有更多更好的結果。

她也說，罷工持續，目前尚未敲定下次協商時間，也沒有預期罷工結束時間，疲勞航班改善上，公司提出對案，飛航時間8小時改3人派遣，工會堅持底線是飛航7小時必須改3人派遣，她進一步解釋，8小時為值勤時間，有1.5小時準備時間與1小時地停準備時間，相加總共9.5小時，對2名組員工作9.5小時、完全沒有休息而言，工會主張已經非常卑微，勞基法8小時就已經算加班。

李信燕指出，公司認為，人力、勞務方面與勞動條件改善沒有關係，增加太多成本，不願意讓步，但不同人做同一個工作，負荷絕對不同，雙方目前沒有達成結論，決定暫停協商、擇期再議。9.5小時以上沒有休息，工會已經退無可退。

至於12小時4人派遣方面，華航公司同意。李信燕指出，在交通部協助下，華航總經理謝世謙出席會議，希望解決問題，感謝謝世謙給予工會機會伸張主張，遺憾沒有很好的共識。但工會不會放棄溝通，今天可以說有微幅的進展。

外界關注華航現行派遣並未違反AOR規定，李信燕說，工會要求優於飛航作業管理規則，期待朝這個方向調整，AOR是最低底線，也是不可以打破的。

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